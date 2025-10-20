Detienen a ‘El Pantano’, presunto autor intelectual del homicidio de líder limonero.

Después del asesinato del líder limonero, Bernardo Bravo Manríquez, autoridades federales lograron la detención de Rigoberto “N”, alias "El Pantano“, a quien se le acusó de ser el autor intelectual del homicidio.

Al momento de su detención, ocurrida en Morelia, Michoacán, el sujeto señalado portaba una credencial de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, así como dos licencias de conducir.

"El Pantano“ fue identificado como miembro de la célula criminal denominada ”Los Blancos de Troya", aliados de Los Viagras y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se dedican al cobro de extorsiones a citricultores de Michoacán.

Días antes a su asesinato, Bernardo Bravo Manríquez denunció amenazas de muerte y agresiones contra sus plantaciones. Además, fue obligado a cambiar de residencia por cuestiones de seguridad.

El cuerpo del líder limonero fue localizado este lunes dentro de un vehículo abandonado en la carretera Apatzingán- Presa del Rosario. La víctima presentaba huellas de tortura.

Bernardo Bravo fue privado de la libertad por hombres armados el domingo 19 de octubre.

Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero de Michoacán. ı Foto: Especial

¿Quién era Bernardo Bravo, líder limonero asesinado?

Bernardo Bravo Manríquez no era un político o un personaje con mucha exposición mediática fuera de Michoacán. Sin embargo, con sus denuncias a los problemas del campo en el estado se convirtió en una de las principales voces que representaban al sector limonero del bajío mexicano.

Se desempeñó como líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), donde representaba a los productores, empacadores e industriales del limón en la región del Valle de Apatzingán, que incluye municipios como Apatzingán, Buenavista, Parácuaro, Aguililla, Tepalcatepec y Múgica.

Su trabajo se centraba en la organización productiva y económica del sector limonero en la región, incluyendo la gestión con autoridades y la defensa frente a problemas como la extorsión de grupos criminales que afectan a los productores.

Bernardo Bravo lideró esfuerzos para regularizar el corte y la comercialización del limón, y estuvo involucrado en la promoción de esquemas de certificación y programas de inocuidad.

JVR