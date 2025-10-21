Inicia este miércoles la entrega de apoyos para familias afectadas por lluvias: Sheinbaum

Gobierno federal inicia entrega de apoyos a familias afectadas por lluvias en cinco estados

La Presidenta Claudia Sheinbaum comunicó que a partir de este miércoles 22 de octubre comenzará la entrega de los primeros apoyos económicos a las familias afectadas por las intensas lluvias registradas entre el 9 y 10 de octubre en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la mandataria federal explicó que el primer apoyo será de 20 mil pesos por familia, como parte del plan emergente implementado por el Gobierno de México para atender las afectaciones en viviendas, cultivos y pequeños comercios.

“Quiero informarles que a partir de mañana empiezan los primeros apoyos a la población. Vamos a dar 20 mil pesos a las familias que tuvieron alguna afectación como un primer apoyo. Posteriormente, vendrá un segundo apoyo que dependerá del censo que está realizando la Secretaría de Bienestar. También vamos a ayudar a todos los estudiantes que perdieron sus útiles”, explicó Sheinbaum.

Avanza la atención a la emergencia en los cinco estados afectados por lluvias; continúan las labores de apertura de caminos en la red carretera estatal y se atienden 805 planteles escolares de mil 297 dañados. Mañana inicia la entrega de apoyos. Todos los días trabajamos para que… pic.twitter.com/g7n7AScxuj — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 22, 2025

La presidenta recordó que a partir de la próxima semana se pondrá en marcha el programa “Construyendo Futuro”, mediante el cual se generarán 50 mil empleos temporales, además de 5 mil espacios adicionales a través de Jóvenes Construyendo el Futuro, con el propósito de brindar ingresos inmediatos a las personas que perdieron su fuente de trabajo durante la emergencia.

Asimismo, anunció que se destinarán recursos para apoyar a pequeños comercios y productores agrícolas que sufrieron pérdidas en sus parcelas.

En su mensaje, Sheinbaum expresó su reconocimiento a las y los integrantes de su gabinete, al personal de las dependencias federales, a los gobiernos estatales y, en especial, “al pueblo de México, siempre generoso y solidario”.

“Quiero agradecer a Defensa; a Marina; a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; a los trabajadores de los cinco estados de la República que han estado trabajando todos estos días; a los gobernadores, y sobre todo, al pueblo de México”, destacó.

