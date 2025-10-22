Confían más en FGR que en las fiscalías locales

En 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) se consolidó como la institución de procuración de justicia con mayor confianza ciudadana, pues 64.5 por ciento de la población adulta que la identificó, expresó su confianza en ella, frente al 57 por ciento hacia las fiscalías o ministerios públicos estatales, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), presentado con motivo del Día Nacional del Ministerio Público, que es este 22 de octubre.

El organismo destacó que en 28 estados la población confía más en la FGR que en su fiscalía local, con los niveles más altos en Yucatán, Tlaxcala y Querétaro, mientras que los más bajos se ubican en Oaxaca, Sinaloa y Baja California Sur.

El Tip: Al cierre de 2023, 16,659 personas estaban adscritas a unidades administrativas y fiscalías del Ministerio Público federal y 58,785 adscritas a Fiscalías de Justicia estatales.

Este resultado, derivado de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe 2025), refleja la valoración más positiva de los últimos años hacia la instancia federal.

La FGR ha mantenido estables sus niveles de aceptación en los últimos cinco años: en 2020 promedió una opinión favorable en 64.9 por ciento de los consultados. Como Procuraduría General de la República (PGR), entre 2016 y 2018 promedió una aceptación de 57.8 por ciento.

La confianza de la población en los Ministerios Públicos del Fuero Común (MP) y las Fiscalías Generales Estatales (FGE) en 2022 se ubicó en 55.9 por ciento. El Inegi detalló que, entre 2016 y 2023, la relación entre los delitos por investigar y el número de agentes del MP se redujo tanto en el ámbito federal como en el estatal.

3 mil 409 fiscales había en 2023, según el Inegi

En la FGR, la razón de delitos por fiscal pasó de 30.4 en 2016 a 23.5 en 2023, una disminución de 23 por ciento, mientras que en las fiscalías locales la cifra descendió de 157.3 a 152.7 en el mismo periodo.

Durante 2023 se iniciaron dos millones 161 mil ocho carpetas de investigación en ministerios públicos del fuero común y 80 mil 169 en el ámbito federal, lo que significa que los fiscales de la FGR enfrentan cuatro veces menos carga de casos que los de las entidades.