Tribunal Electoral enfrentó presiones y ataques durante la elección judicial: Mónica Soto

El tribunal demostró fortaleza institucional y reafirmó su papel como última instancia en materia electoral en México.

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, reveló que durante el proceso inédito de elección de personas juzgadoras, “el tribunal enfrentó presiones, ataques y solicitudes expresas para cambiar interpretaciones constitucionales sostenidas por más de 15 años”.

Al presentar su último informe de labores al frente de la Sala Superior, ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Soto relató que la elección de 881 cargos judiciales, derivada de la reciente reforma constitucional, representó un punto de inflexión en la historia democrática y judicial del país.

“Nos quisieron imponer el cambio de reglas posteriores a la elección. La presión llegó a tal extremo que se recibieron solicitudes expresas para que cambiáramos el sentido de nuestra interpretación constitucional”, afirmó ante ministros, integrantes del órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, funcionarios federales y representantes del Poder Judicial, y sin la presencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

La magistrada presidenta señaló que, pese a las presiones externas y a los señalamientos internos, el Tribunal actuó con apego a la Constitución.

“Fue esencial la fortaleza institucional para combatir los embates y lograr, como se demostró, que lo único que debe prevalecer es el interés de la nación y el respeto a nuestra Constitución”, subrayó.

El proceso electoral 2024-2025, que por primera vez permitió la elección mediante voto directo de jueces, magistrados y ministros, generó intensos debates y divisiones.

Soto reconoció que la reforma tuvo “aliados y detractores”, algunos de los cuales “tomaron las calles” y “descalificaron tanto a las personas candidatas como a quienes intervinieron en la organización y la revisión de la elección”.

En su mensaje, la presidenta del TEPJF recordó que el tribunal acató el nuevo mandato constitucional sin titubeos, dando viabilidad al proceso electoral federal de personas juzgadoras. “El cambio para lograrlo no estuvo exento de retos, ataques dentro del mismo Poder Judicial”, expresó.

Soto también se refirió a los cuestionamientos provenientes de otros órganos judiciales.

“La anterior integración de la Suprema Corte, dijo sin fundamento, que el actuar de la Sala Superior vulneraba el Estado de derecho, reduciendo nuestras sentencias a meras opiniones. Por ello defendimos como nunca nuestra independencia y autonomía”, sostuvo.

Destacó que la elección marcó un nuevo paradigma en la impartición de justicia en México y reiteró que el Tribunal Electoral “es y seguirá siendo la última instancia en materia electoral” en el país.

