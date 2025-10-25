Detienen a El H4, de Los Beltrán; es requerido por EU

Elementos de seguridad custodian a Jair Patrón, tras ser capturado ayer en el Estado de México.

En una operación encabezada por elementos del Gabinete de Seguridad federal fue detenido Jair Francisco Patrón Tobías, El H4 o Junior, integrante del cártel de los Beltrán Leyva, quien además es solicitado por Estados Unidos (EU) con la imputación de delitos relacionados con el narcotráfico y delincuencia organizada.

El detenido es hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias H2, uno de los principales líderes de la organización criminal, quien fue abatido durante un operativo federal en Tepic, Nayarit, en febrero de 2017, tras su muerte su hijo quedó a la cabeza.

De acuerdo al comunicado interinstitucional, la detención se realizó en la autopista México–Querétaro, a la altura del municipio de Tepotzotlán, Estado de México (Edomex), donde se cumplimentó una orden de aprehensión con fines de extradición a EU, ya que Patrón Tobías es requerido por las autoridades de ese país al ser señalado por los delitos de narcotráfico, asociación delictuosa, delitos contra la salud, uso de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El Tip: Juan Francisco Patrón Sánchez, padre del detenido, fue abatido el 10 de febrero de 2017 en Tepic, en un operativo de la Semar en el que se emplearon helicópteros artillados.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que el operativo fue resultado de trabajos de inteligencia y coordinación entre dependencias federales, y precisó que “el mandamiento ministerial fue cumplimentado conforme a derecho y con pleno respeto a los derechos humanos”.

Además, el detenido fue informado de sus derechos de ley y puesto a disposición del Ministerio Público Federal para que se realicen los procedimientos correspondientes a su extradición.

El Gobierno de México señaló que esta captura representa un importante golpe a las estructuras criminales que operan con vínculos internacionales en la distribución de drogas y armas. En el comunicado, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron “su compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer la paz y la seguridad de las familias mexicanas”.