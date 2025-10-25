‘Melissa’ se fortalece a huracán categoría 3; trayectoria EN VIVO, dónde está y a dónde se dirige

“Melissa” se ha fortalecido a última hora de este sábado a huracán de categoría 3, mientras avanza sobre aguas del Caribe, lejos de las costas mexicanas.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), el ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora, y se espera que se intensifique en los próximos días hasta alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

“Melissa” se desplaza con dirección al oeste a unos 6 kilómetros por hora. Se ubicó aproximadamente a 455 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Príncipe, Haití, y a 200 kilómetros al sur-sureste de Kingston, Jamaica, donde se espera que toque tierra el martes 28 de octubre como un huracán de categoría 5.

En tanto, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), debido a su distancia y trayectoria, el fenómeno hidrometeorológico no representa peligro para México.

Trayectoria del huracán "Melissa" según los pronósticos del Meteorológico Nacional. ı Foto: Conagua

El jueves, la Dirección General de Protección Civil (DGPC) de Haití informó que “Melissa” había cobrado la vida de al menos tres personas, dos de ellas por un deslizamiento de tierra en Fontamara, en Puerto Príncipe. Un día antes, un hombre murió tras la caída de un árbol en la comuna de Marigot, departamento del Sudeste.

El viernes, en medio de las fuertes lluvias e inundaciones, el derrumbe de un muro dejó quince personas heridas en Praville, barrio ubicado en la comuna de Gonaïves, departamento de Artibonite. Entre las víctimas, Protección Civil reportó ocho mujeres, incluida una adolescente de 14 años gravemente herida.

Además, a su paso por República Dominicana, “Melissa” dejó al menos una persona muerta y otra desaparecida en Santo Domingo, capital del país caribeño.

“Priscilla” es el decimotercer fenómeno hidrometeorológico de la temporada en el océano Atlántico, que inició el 1 de junio y se extiende hasta el 30 noviembre, en la recta final del otoño.

Hasta este 25 de octubre se han registrado ocho tormentas tropicales y cinco huracanes: uno de categoría 2, uno de categoría 3, uno de categoría 4 y dos de categoría 5.

