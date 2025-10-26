Último tramo de ‘El Insurgente’ hacia Observatorio entrará en operación a inicios de 2026 | VIDEOS

A más de 11 años de iniciada su construcción, se tiene previsto que el tren El Insurgente, que conecta la capital del país con Toluca, Estado de México, entre en operaciones en la totalidad de sus estaciones hasta inicios del próximo año.

Esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó un recorrido, junto a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, para supervisar los avances del tramo pendiente en este proyecto, que va de Santa Fe hacia Observatorio.

Claudia Sheinbaum Pardo especificó que ya concluyó la obra civil del tramo faltante, por lo que ahora iniciará un periodo de pruebas que se extenderá por tres meses, de manera que será hasta finales de enero de 2026 cuando el tren ya circule en toda la ruta.

El recorrido total consta de 57.7 km con 7 estaciones; el tiempo de traslado se estima en 40 minutos, al circular una velocidad comercial de 90 km por hora. Las frecuencias de los trenes serán de cada 5 a 7 minutos; además, para echar a andar este proyecto en su totalidad se contará con 20 trenes con la capacidad de 719 pasajeros. La demanda estimada es de 140 mil pasajeros diarios para la zona metropolitana.

En la ruta se construyó un puente atirantado, descrito como ‘un único puente ferroviario en el mundo curvo’, que cuenta con 96 pilas de cimentación 19,000 m³ de excavaciones y 22,000 m de cimbra, así como 6 mil toneladas de acero de refuerzo y 40 toneladas de acero de tirantes.

De acuerdo con lo expuesto por Andrés Lajous Loaeza, director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, las obras se mantendrán para la construcción del Complejo Observatorio para garantizar la conectividad a la Línea 1 y la 12 del Metro, la vía Belén de las Flores.

