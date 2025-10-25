Sheinbaum anuncia meta de 350 mil nuevos lugares universitarios en su sexenio

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que durante su administración se crearán al menos 350 mil nuevos espacios universitarios públicos en el país, como parte de su objetivo de garantizar el derecho universal a la educación y cerrar la brecha de acceso que persiste en el nivel superior.

Durante la inauguración del plantel Chalco de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), la mandataria explicó que actualmente hacen falta cerca de 600 mil lugares universitarios y que para que al menos 55 por ciento de los jóvenes tenga acceso a este nivel educativo, se requieren un millón más.

“Todos los jóvenes mexicanos tienen derecho a estudiar la preparatoria y la universidad... Nos pusimos como meta al menos 350 mil lugares más de los que recibimos”, señaló la Presidenta.

Inauguración Universidad Nacional “Rosario Castellanos” plantel Chalco. Estado de México https://t.co/CeRKuFBsRt — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 25, 2025

“El presidente López Obrador hizo 200 mil espacios más con las universidades Benito Juárez, y nosotros queremos alcanzar 350 mil (más) con el Politécnico, el Tecnológico Nacional de México y las universidades Rosario Castellanos”, detalló.

Sheinbaum subrayó que el propósito de su gobierno es construir más preparatorias y universidades públicas, gratuitas y de calidad, pues dijo, durante los gobiernos anteriores “la educación se trató como una mercancía, no como un derecho. Es falso que alguien no entre a la escuela porque no pasó el examen; eso es falso. Todos los jóvenes son grandiosos y el Estado tiene la obligación de proveer la educación”, afirmó.

La Presidenta explicó que el plantel Chalco forma parte de un programa integral para el oriente del Estado de México, que busca saldar una “deuda histórica” con una región que ha crecido rápidamente en población pero con rezagos en servicios básicos como agua, drenaje, pavimentación, salud y educación.

“Si en cada municipio hacemos una universidad, vamos a ir atendiendo esta necesidad de las y los jóvenes del oriente del Estado de México”, señaló al destacar que en Chalco se recibieron 5 mil solicitudes de ingreso, pero el campus solo tiene capacidad para mil estudiantes presenciales, por lo que otros cuatro mil cursarán a distancia mientras se amplía la infraestructura educativa.

Inauguramos el plantel de la Universidad Nacional "Rosario Castellanos" en Chalco, Estado de México. Hacemos realidad el derecho a la educación. pic.twitter.com/Y8UkhZQHX5 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 25, 2025

Asimismo, reafirmó que la educación será uno de los ejes centrales de la Cuarta Transformación, junto con el bienestar y la igualdad de género. En ese sentido, recordó que la universidad lleva el nombre de Rosario Castellanos, en reconocimiento a las mujeres que han contribuido a la historia de México.

“En estos seis años vamos a reivindicar la historia de México con sus mujeres. Por eso iniciamos este año con el nombre del año de la mujer indígena”, dijo.

Al cierre de su intervención, la mandataria federal destacó que el proyecto educativo de su gobierno busca garantizar que ningún joven sea rechazado y que la educación deje de ser un privilegio, para consolidarse como un derecho efectivo para todo el pueblo de México.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL