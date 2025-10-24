Sheinbaum recorre municipios de Hidalgo tras intensas lluvias

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, respecto a las localidades de Hidalgo que ya no podrán ser habitadas debido a los daños causados por las lluvias recientes, “es necesario concluir el censo, porque hay comunidades pequeñas que solo habitan cinco familias y otras donde viven más”.

La mandataria señaló que se actuará en consenso con los habitantes para la reubicación de los lugares que no podrán ser poblados nuevamente.

Sheinbaum informó que la administración de Hidalgo trabaja en coordinación con el Gobierno de México y reconoció “a todos los que están trabajando para ayudar a las familias damnificadas”.

Aseguró que cada persona que resultó afectada recibirá un apoyo económico, aunque no precisó el monto, pues “apenas se va a hacer la valoración” y agregó que se aplicará “lo que se necesite”.

La presidenta descartó la emisión de una declaratoria de emergencia, indicando que habrá recursos suficientes para la reubicación de comunidades afectadas por la Perturbación Tropical 90-E.

Esta es la tercera visita de Sheinbaum a Hidalgo tras las afectaciones en 28 municipios, y aseguró que regresará nuevamente a la entidad para supervisar los avances.

Atención directa a comunidades afectadas y logística de apoyo

Sheinbaum arribó este viernes al aeródromo Juan Guillermo Villasana, en Pachuca, Hidalgo, para supervisar de primera mano la atención a los damnificados por las intensas lluvias que azotaron la entidad hace dos semanas.

Acompañada del gobernador Julio Menchaca Salazar, la presidenta revisó los avances en la entrega de apoyos alimentarios y medicamentos a las comunidades afectadas por inundaciones y deslaves.

En este punto estratégico, el gobierno federal ha instalado un centro de acopio, desde donde helicópteros del Ejército Mexicano trasladan víveres y suministros a municipios de la Sierra y la región Otomí Tepehua, incluyendo Tianguistengo y Huehuetla, que fueron de los más golpeados por la contingencia.

Sheinbaum destacó que estas acciones buscan garantizar que las familias afectadas reciban asistencia integral y oportuna, y que la planificación de la reubicación de zonas inhabitables se realice con la participación activa de las comunidades, respetando sus necesidades y tradiciones.

La mandataria insistió en que se dará seguimiento a cada paso del proceso, asegurando que recursos y apoyo logístico lleguen de manera eficaz a quienes más lo necesitan.

