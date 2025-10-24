Se reúnen en torno al deporte empresarios y diputado Pedro Haces Barba

Durante el encuentro de béisbol entre los Jaguares y los Tomateros, se reunieron el empresario Carlos Slim Helú y Pedro Haces Barba, diputado federal y dirigente sindical; así como Miguel Rincón, líder de Bio Pappel, y Carlos Peralta de Grupo IUSA, con el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, como anfitrión.

A dichos empresarios, el mandatario estatal y el legislador federal se les puede ver en una imagen compartida.

En la imagen se observa las figuras de Slim, Haces y el equipo de empresarios como representantes de la unión que buscan estabilidad, interlocución y continuidad para México.

Para las autoridades, hay planes que son pilares deportivos: universalizar la actividad física y deportiva; potenciar el alto rendimiento para incrementar los resultados de los atletas nacionales a nivel internacional, y el apoyo directo al béisbol, deporte que es disfrutado y promovido por el diputado federal morenista.

