En México tenemos más de un siglo sin hacer modificaciones a la jornada laboral, señala Pedro Haces Barba

El diputado y coordinador de Operación Política del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Pedro Haces Barba, señaló que la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas sería una medida positiva con beneficios económicos y sociales para los trabajadores.

En espera de la llegada de la iniciativa que presentará la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el próximo mes de noviembre ante la Cámara de Diputados para cambiar las horas de trabajo en México, el legislador Federal dijo “que esta propuesta presidencial puede tener un impacto positivo para transformar y modernizar el mercado laboral en el país como es mejorar la calidad de vida de millones de trabajadores.”

Señaló que lo anterior creara un equilibrio y armonía entre la vida familiar y laboral, así como renovar la organización y la innovación tecnológica de las empresas alineando al país con estándares internacionales de bienestar y derechos laborales.

Pedro Haces Barba manifestó que en México tenemos más de un siglo sin hacer modificaciones a la jornada laboral desde que se estableció de 48 horas en el año 1917.

Además, dijo: “nuestro país es una de las naciones del Mundo con mayor carga laboral. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) registra que en promedio los mexicanos trabajan 2,207 horas anuales, mientras que el promedio de horas trabajadas de los países de esta organización es de 1,742”.

Pedro Haces Barba añadió que de acuerdo a los estudios realizados y la experiencia en varios países demuestran que, al tener menos horas laborales, los trabajadores incrementan su eficiencia y productividad, ya que cuentan con más tiempo para descansar y recuperar energías o superar el estrés y la ansiedad, mejorando así su salud mental y reduciendo el ausentismo.

En ese sentido, la menor carga laboral contribuye a equilibrar la relación entre la vida laboral y familiar, haciendo que los trabajadores estén más motivados y comprometidos con su trabajo, a la vez que pueden aprovechar el tiempo para dedicarlo a su formación, su dedicación a otras actividades provechosas, todo lo cual, redunda en más productividad en el trabajo y una mayor calidad de vida y bienestar.

“A menor jornada laboral hay una mayor productividad, hasta el momento de acuerdo a datos que hay en el país, el 64 por ciento de las empresas que redujeron sus horas de trabajo incrementaron su producción”, concluyó.

