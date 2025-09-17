Jornada laboral de 40 horas será un hecho en 2030, asegura Pedro Haces

La jornada laboral semanal a 40 horas será un hecho en 2030.

Pedro Haces Barba, diputado federal de Morena, aseguró que la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales será un hecho para 2030.

En entrevista con medios, el legislador informó que la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados ya trabaja para reducir la jornada laboral, lo que sucederá de manera gradual los próximos cinco años hasta que sea un hecho en todo el país.

Luego de que empresarios se opusieran a la reducción de la jornada laboral, el legislador dijo que “todo mundo tiene que acoplarse a la modernidad”, y que las 40 horas son “parte de la modernidad laboral en México”.

“Es una suma de voluntades encontradas en torno a un propósito, que a los trabajadores les vaya bien, a los empresarios les vaya bien, al país le vaya bien”, dijo, y añadió que hay empresas e industrias que “no pueden parar” , por lo que habrá trabajadores que laboren más horas, las cuales se deberán pagar conforme a la ley.

“Hay empresas, industrias, que no pueden parar, las líneas de producción no pueden parar y bueno, habrá trabajadores que trabajen más horas y se les pagará las horas extras que trabajen, no tiene ningún problema”, dijo.

