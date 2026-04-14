Pemex atiende derrame de aceite tras lluvias en Poza Rica y Coatzintla; restablecen servicio de agua

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que activó un operativo de limpieza y monitoreo en cuerpos de agua de Poza Rica y Coatzintla, Veracruz, después de que se encontraran trazas de aceite e hidrocarburo como consecuencia de las lluvias torrenciales registradas la madrugada del lunes.

Así lo informó Pemex a través de un comunicado, donde atribuyó el incidente al desbordamiento de zonas de acumulación de agua provocado por las lluvias torrenciales registradas la madrugada del lunes 13 de abril.

A causa de esto, en Poza Rica se identificaron residuos de aceite en el arroyo Hueleque, específicamente en las inmediaciones de la colonia Chapultepec y la colonia 27 de Septiembre.

📍Pemex atiende presencia de trazas de aceite en Poza Rica y Coatzintla.



Tarjeta informativa: https://t.co/bwtaC2f9S5 pic.twitter.com/AeFIAamLtK — Petróleos Mexicanos (@Pemex) April 14, 2026

En una segunda afectación, se reportó presencia de hidrocarburo en un cuerpo de agua a la altura de la comunidad Benito Juárez, en el municipio de Coatzintla.

Esta contaminación impactó la bocatoma de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en Corralillos, también en Coatzintla.

Según la empresa, el origen en esta zona fue el rebosamiento de material contenido en un área en mantenimiento del oleoducto Fobos–Central de Almacenamiento y Bombeo (CAB) Tajín, igualmente a causa de las lluvias intensas.

🔴Otro derrame en Veracruz: Pemex atribuye el incidente a lluvias torrenciales en Poza Rica y Coatzintla



La empresa informó que las lluvias provocaron el rebosamiento de cárcamos, generando presencia de residuos de aceite en el arroyo Hueleque y otras zonas cercanas.



Ante esto,… pic.twitter.com/t8QHnpFXsb — Azucena Uresti (@azucenau) April 14, 2026

Por estos hechos, informó que inició un operativo de limpieza y monitoreo, después del cual se registró que las áreas de Palma Sola, Santa María y la desembocadura del río Cazones fueron verificadas y se encuentran “libres de contaminación”.

Pemex adelantó que, como siguientes acciones, mantendrá un monitoreo constante y reforzará barreras en la comunidad Benito Juárez, además de que continuará con la limpieza detallada en zonas donde se presentan manchas.

“También se implementará vigilancia preventiva en puntos críticos para evitar nuevos arrastres ante posibles lluvias”, concluyó el comunicado.

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