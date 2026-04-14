Fernando Bonilla critica a Movimiento Ciudadano por usar su imagen: ‘No les sale’ | VIDEO

El actor Fernando Bonilla lanzó una crítica contra Movimiento Ciudadano este martes 14 de abril, al reaccionar molesto por una publicación del partido político donde utilizan su imagen como una manera de hacerse promoción, sin autorización del famoso.

Fernando Bonilla pide a los partidos políticos que no usen su imagen

A través de sus redes sociales, Fernando Bonilla compartió un video en el que aparece junto con su hijo Demetrio. Juntos, se ríen mientras el audio dice “cuando estamos todos divertidos, pero llega alguien y la cag*”.

Cuando se dice esto último, en el video aparece una captura de pantalla de una cuenta de Movimiento Ciudadano Nuevo León. En ella, vemos al personaje del actor en La Oficina, Jerónimo Ponce Tercero.

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En la imagen, él posa con una sonrisa contenida y hace un corazón con los dedos. “TQM Movimiento Ciudadano, gracias por hacer a Nuevo León Primer Lugar en todo”, dice el texto al centro de la foto.

Más arriba, se lee: “Cuando dicen que ‘todo está mal’ y tu viendo cómo Nuevo León va en primer lugar”. Después de mostrarse la imagen por unos segundos, aparecen nuevamente los actores con expresiones molestas y negando con la cabeza.

“No, a ustedes no les sale @movciudadanomx”, escribió Bonilla en la descripción de su video, el cual rápidamente dio de qué hablar en redes sociales y desató diversos comentarios en redes sociales.

También en sus historias, publicó la misma captura y molesto agregó “ya le cayó caca al pastel”, pues no le gustó la idea de que su imagen fuera afiliada a un partido político, por más que se tratara de un meme.

Oigan, @MovCiudadanoMX, ahí les encargo que en su perra vida vuelvan a usar mi jeta para sus chingaderas. pic.twitter.com/yTohG9g00k — Fernando Bonilla (@fdobonilla) April 14, 2026

Y en su cuenta de X, publicó un mensaje contundente: “Oigan, @MovCiudadanoMX, ahí les encargo que en su perra vida vuelvan a usar mi jeta para sus chingaderas”, dijo y aclaró que esto se extiende a cualquier partido.

Bonilla también aclaró que no le molesta que le hagan memes, pero que no le parece que el mismo venga de un partido político: "Me encanta que hagan memes de la serie, obvio es un reflejo de que está gustando y lo celebro un chingo. Pero una cosa son los memes para reírse y otra que se quiera colgar un pinche partido político. No me ching**s", expresó.

Las opiniones se dividieron en redes sociales, pues mientras que algunos defendieron el derecho del famoso de proteger su imagen, otros lo criticaron al justificar que es inevitable por su trabajo en La Oficina, exitosa serie de Prime Video.