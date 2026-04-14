Senado declara validez constitucional del ‘Plan B’ electoral; pasa a publicación en el DOF

El Senado de la República declaró la validez constitucional del llamado “Plan B” en materia electoral, al contar con el aval de la mayoría de los congresos estatales, con lo que será remitida al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, emitió la declaratoria de validez luego de que la Secretaría dio cuenta de la recepción de 19 votos aprobatorios de legislaturas estales, con lo que se cumplió el requisito establecido en el artículo 135 constitucional:

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Colima

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Ciudad de México

Tras el cómputo, la Mesa Directiva declaró formalmente aprobado el decreto que reforma los artículos 115 y 116, y adiciona un párrafo al artículo 134 de la Constitución.

Concluye ‘proceso democrático, federal y republicano’

Durante la sesión de este martes, Laura Itzel Castillo Juárez destacó que “el día de hoy, esta Cámara de senadoras y senadores ha realizado la declaratoria de validez constitucional de la reforma en materia electoral”, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Subrayó que se trata de “un acto de gran relevancia institucional que acredita la conclusión de un procedimiento previsto en nuestra Constitución”, en el que participaron ambas cámaras del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales.

La legisladora afirmó que la reforma representa “la expresión del pacto federal y de la voluntad soberana del pueblo de México de seguir perfeccionando su vida democrática”.

Añadió que el objetivo central es “acabar con los privilegios y hacer más eficientes nuestras instituciones en beneficio de las mayorías”, mediante la reducción de gastos y la corrección de inercias burocráticas.

Asimismo, sostuvo que el decreto “fortalece la legitimidad de una institución central para el desarrollo de las elecciones en nuestro país, como lo es el Instituto Nacional Electoral”, al tiempo que impulsa medidas de austeridad y racionalidad en el ejercicio del gasto público.

En ese sentido, indicó que los recursos que se generen por los ahorros “podrán orientarse a obras públicas, a programas sociales y al respaldo de las familias mexicanas, particularmente de quienes más lo necesitan”.

“Deseo que esta declaratoria de validez constitucional sea reconocida como la culminación de un proceso democrático, federal y republicano, orientado a las instituciones al servicio del pueblo de México”, concluyó Castillo Juárez.

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cehr