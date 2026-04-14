‘No es politizar, es control constitucional’: Kenia López responde a Monreal por comparecencias de PEMEX y SEMARNAT

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, respondió a los señalamientos de Ricardo Monreal sobre mantener “neutralidad” en la solicitud de comparecencias de funcionarios, al sostener que no se trata de politizar los recientes incidentes en el sector energético, sino de ejercer las facultades constitucionales de control del Congreso.

En medio de la exigencia de la oposición para que acudan a San Lázaro los titulares de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la legisladora defendió la actuación institucional del Poder Legislativo.

“Es importante saber qué ocurre en Dos Bocas, qué ocurre en Deer Park y qué pasó en ese terrible suceso en el Golfo de México que ha contaminado el mar. Evidentemente no es politizar el tema; es ejercer una facultad de la Cámara de Diputados”, afirmó.

En ese sentido, López Rabadán subrayó que la neutralidad no implica omisión, sino responsabilidad frente a la ciudadanía.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados. ı Foto: Cámara de Diputados

“Mayor neutralidad que esa sería imposible. Respeto las diferentes posiciones, pero estoy convencida de que esta Cámara debe servir a la ciudadanía; para eso nos eligieron: para ser un espacio deliberativo y para que, cuando sea necesario, vengan aquí a comparecer los servidores públicos”, puntualizó.

Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, respaldó la exigencia de llamar a cuentas a los funcionarios federales al advertir que PEMEX enfrenta una serie de problemas que ya impactan al país.

“Exigimos la comparecencia aquí en la Cámara de las y los diputados del señor director de PEMEX, de la secretaria de Medio Ambiente y del secretario de la Marina, porque PEMEX se ha convertido en un problema para este país”, sostuvo.

El priista señaló que los derrames en el Golfo de México, así como incidentes en refinerías, evidencian fallas graves. Además, adelantó posibles acciones legales para obtener información.

El diputado Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI ı Foto: Cuartoscuro

“Nuestra área jurídica está pensando en presentar un amparo para recibir información de lo que está sucediendo en Dos Bocas, de los costos, de las políticas que tienen de seguridad y también de los derrames que están pasando”, explicó.

En la misma línea, el coordinador del PAN, Elías Lixa, criticó la falta de respuesta del oficialismo a la solicitud de comparecencia del director de PEMEX.

“El silencio también es una forma de irresponsabilidad. PEMEX tiene que dar la cara y explicar qué ocurrió, cuál es la magnitud real del daño y qué acciones se están tomando para repararlo”, afirmó.

Es necesario que quien llegue al INE no esté marcado por la duda o la desconfianza.



En este proceso se debe exigir certeza, transparencia y una verdadera garantía democrática.



La neutralidad y la institucionalidad se demuestran defendiendo las facultades de control y contrapeso… pic.twitter.com/vEBpuzN18Z — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) April 14, 2026

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LMCT