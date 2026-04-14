Despliegan a 20 mil de GN en carreteras del país

El comandante de la Guardia Nacional, general Guillermo Briceño, informó que más de 20 mil elementos participan en el operativo Cero Robo a Carreteras, una estrategia desplegada en más de 50 mil kilómetros de vías federales para contener los asaltos al autotransporte en el país.

La acción, explicó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se concentra en corredores de alta incidencia delictiva, en especial en Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

20 Mil elementos de la GN vigilan más de 50 mil km de rutas de alto riesgo

👮🏻‍♂️La Guardia Nacional refuerza la seguridad en carreteras de Puebla con el operativo “Cero Robos”, mediante el cual de agosto de 2025 a la fecha se han recuperado más de mil vehículos, detenido a 85 presuntos delincuentes y asegurado 246 mil litros de hidrocarburo, además de… pic.twitter.com/0C7d3wb8at — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) April 14, 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el trabajo de esa corporación y sostuvo que “la seguridad en carreteras la lleva la Guardia Nacional y está haciendo un gran trabajo”, al responder a las demandas de transportistas que exigieron mayor vigilancia en las rutas federales.

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Briceño explicó que el dispositivo se diseñó a partir del monitoreo de los tramos con más reportes de robo. “Hay un dispositivo que se ha trazado para evitar el robo en tramos que son de alta incidencia delictiva”, dijo al detallar la lógica del despliegue territorial que mantiene la corporación en las carreteras bajo su jurisdicción.

A esa cobertura se suma personal de campo y áreas especializadas en seguridad carretera, con el fin de reforzar la vigilancia en puntos estratégicos para el transporte de carga. El mando también precisó que la operación federal abarca toda la red bajo control de la Guardia Nacional, lo que permite reaccionar con mayor rapidez ante denuncias y eventos delictivos.

Con base en los resultados recientes, el general aseguró que la incidencia mostró una reducción en los últimos meses. “Hemos tenido prácticamente una reducción, una tendencia totalmente a la baja”, afirmó al referirse al comportamiento del robo en los corredores donde se reforzó la presencia oficial.

Junto con el despliegue territorial, la Guardia Nacional mantiene contacto directo con cámaras y operadores del sector para identificar focos rojos y atender reportes específicos. “Estamos en contacto con ellos atendiendo precisamente el robo que tiene el autotransporte”, señaló Briceño, quien añadió que esa coordinación permitió recuperar vehículos y responder de forma puntual en zonas de riesgo.

Sobre los bloqueos recientes de transportistas, el comandante sostuvo que una de las respuestas acordadas consistió en fortalecer la atención de denuncias a nivel estatal y territorial. “Han sido de manera oportuna atendidos”, afirmó al referirse a los reportes presentados por el gremio en distintas entidades.

Por su parte, Sheinbaum aclaró que la seguridad en el transporte público corresponde sobre todo a estados y municipios, aunque existe coordinación con la federación en los casos que así lo requieren. Esa precisión marcó una diferencia entre la estrategia aplicada en carreteras federales y los delitos que ocurren en rutas urbanas o interestatales.

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MSL