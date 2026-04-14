Manuel Velasco descarta ruptura con Morena pese a que el Verde competirá solo en San Luis Potosí

El coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello, rechazó que la decisión de su partido de competir en solitario en San Luis Potosí en las elecciones de 2027 represente un rompimiento o distanciamiento con Morena, y aseguró que se trata de “alzar la mano” para que se reconozca la fuerza electoral del Verde en la entidad.

El legislador sostuvo que el PVEM ha demostrado su peso político en San Luis Potosí, donde, dijo, ha obtenido resultados superiores a los de Morena en comicios recientes.

“No es una ruptura, pero sí es alzar la mano y decir: bueno, las últimas dos elecciones el Verde ha aportado más de medio millón de votos a la causa de Morena, Verde y Partido del Trabajo” Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en el Senado



Partido Verde busca reciprocidad política de cara a 2027

Recordó que en 2021 su partido ganó la gubernatura compitiendo solo, mientras que en 2024 respaldó la coalición con Morena y el PT, lo que derivó en una votación cercana a los 600 mil sufragios. “Es una fuerza real la que tiene el Partido Verde”, subrayó, e insistió en que la postura del PVEM busca reciprocidad política.

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“Así como nosotros apoyamos a Morena en muchos estados del país, que exista esa reciprocidad reconociendo que el Verde ha sacado más del doble de votos en San Luis Potosí de los que ha sacado Morena” Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en el Senado



Cuestionado sobre si esta decisión implica un distanciamiento con el partido guinda, subrayó: “No es ni ruptura ni distancia, pero sí es alzar la mano para que exista respeto” . Incluso, señaló que su deseo es que ambas fuerzas puedan competir juntas en la entidad, siempre que se reconozca la fortaleza del Verde.

En ese sentido, planteó que el método para definir candidaturas en futuras contiendas debe basarse en encuestas. “Lo que estamos pidiendo es que se puedan establecer las encuestas y quien gane encabece la candidatura”, explicó.

Sobre el proceso interno rumbo a 2027, adelantó que varios senadores con aspiraciones a gubernaturas podrían solicitar licencia en las próximas semanas, en línea con el llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para que quienes busquen cargos de elección popular se dediquen de tiempo completo a esa tarea.

Finalmente, Velasco afirmó que, de cara a las elecciones del próximo año, existe voluntad de las dirigencias del PVEM, Morena y el PT para mantener la alianza en la mayoría de los estados.

Partido Verde va por iniciativa contra nepotismo en cargos públicos

En otro tema, adelantó que presentará una iniciativa para regular el nepotismo en cargos públicos, con el objetivo de establecer criterios homogéneos para todos los partidos políticos.

“Es una reforma que aplique al Verde, a Morena, al PT, a Movimiento Ciudadano, al PRI, al PAN, a todos”, dijo, al señalar que debe haber congruencia entre cargos de elección popular y posiciones administrativas.

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cehr