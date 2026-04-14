Comienzan entrevistas a 100 aspirantes para Consejo General del INE

Comenzó el procedimiento de entrevista para las personas aspirantes a los tres lugares del Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral (INE).

El proceso para renovar parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avanzó a una etapa decisiva con el inicio de entrevistas a los 100 aspirantes finalistas que buscan ocupar tres vacantes dentro del órgano electoral.

La jornada comenzó la mañana de este martes en la Cámara de Diputados, donde el Comité Técnico de Evaluación lleva a cabo las entrevistas individuales como parte del último filtro previo a la selección final. Este proceso se desarrollará durante tres días consecutivos, del 14 al 16 de abril.

Durante las entrevistas, las y los candidatos serán valorados con base en diversos criterios, entre ellos su trayectoria profesional, experiencia en temas democráticos, principios de inclusión y equidad de género, así como su ética y vocación de servicio público.

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🔴En San Lázaro, el Comité Técnico de Evaluación inicia las entrevistas uno a uno de los 100 candidatos para ocupar 3 vacantes del Consejo General del INE.



Son 50 mujeres y 50 hombres, con la descalificación de la oposición y la sospecha de que a los mayores puntajes les… pic.twitter.com/d3ahDNic2M — Azucena Uresti (@azucenau) April 14, 2026

También se analizarán habilidades como la capacidad de argumentación, la claridad en la expresión escrita y la aptitud para identificar problemáticas del sistema electoral y proponer soluciones.

El grupo de aspirantes está conformado por 50 mujeres y 50 hombres, quienes fueron seleccionados en etapas previas del proceso.

Las entrevistas representan la fase final antes de la integración de las llamadas “quintetas”, listas de cinco perfiles por cada vacante, que serán enviadas a la Cámara de Diputados. Será esta instancia la encargada de designar a las tres personas que ocuparán los cargos por un periodo de nueve años.

Patricia Avendaño Durán, durante su salida del procedimiento de entrevista para el Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral (INE). ı Foto: Cuartoscuro

El arranque de esta etapa también se da en medio de cuestionamientos. Algunos sectores han señalado presuntas irregularidades, incluyendo críticas por la falta de transparencia en los criterios de evaluación y denuncias de exclusiones consideradas arbitrarias.

Uno de los casos señalados es el de Alma Rosa Bahena Villalobos, quien ha manifestado inconformidad por su exclusión y adelantó que buscará llevar el caso a instancias internacionales.

Jesús Octavio García González, durante su salida del procedimiento de entrevista para el Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral (INE). ı Foto: Cuartoscuro

Con información de Quadratín

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