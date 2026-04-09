Incendio en refinería de Pemex está controlado y sin lesionados, informa Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el incendio registrado en la refinería Olmeca de Petróleos Mexicanos se encuentra controlado y sin reporte de personas lesionadas.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la mandataria precisó que fue informada directamente por el director general de Pemex y por el gerente del complejo, quienes le confirmaron que el siniestro está localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque. Este punto, subrayó, ha sido clave para evitar que el fuego se extienda hacia otras instalaciones dentro del complejo energético.

“Me informan que el incendio se encuentra localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque y está controlado. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas”, destacó Sheinbaum.

El director de Pemex y el gerente de la Refinería Olmeca me informan que el incendio se encuentra localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque y está controlado.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. En las labores participan 150 elementos de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 10, 2026

La titular del Ejecutivo también destacó la rápida respuesta operativa para atender la emergencia. Detalló que en las labores participan alrededor de 150 elementos de Pemex, quienes trabajan de manera coordinada con personal de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades del gobierno estatal.

Enfatizo que, con base en la información disponible hasta ahora, la situación está bajo control y no representa un riesgo mayor para otras áreas de la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, considerada una de las instalaciones estratégicas del sector energético nacional.

Asimismo, Sheinbaum indicó que Petróleos Mexicanos continuará informando a través de sus canales oficiales conforme avancen las labores en la zona afectada y se tenga mayor claridad sobre las causas del incendio.

El pronunciamiento se da mientras continúan las tareas de enfriamiento, supervisión y evaluación de daños en el área de coque, con el objetivo de descartar cualquier posible reactivación del fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado el origen del incidente, aunque se prevé que en las próximas horas se amplíe la información conforme avancen los peritajes internos.

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MSL