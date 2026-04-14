Mi derecho mi lugar 2026: ¿Cuándo salen los resultados?

Resultados de Mi derecho, mi lugar 2026

El programa “Mi derecho, mi lugar” sustituye la aplicación del examen de admisión del COMIPEMS que realizaban las y los estudiantes de secundaria para poder comenzar a estudiar el nivel preparatoria.

Sin embargo, este 2026 quienes estén por concluir o ya haya concluido los estudios correspondientes a la educación secundaria, podrán realizar su registro para participar en “Mi derecho, mi lugar.”

Este proceso únicamente se encuentra disponible para las y los estudiantes que que desean ingresar a escuelas públicas ubicadas en el Valle de México y la Zona Metropolitana.

Mi derecho, mi lugar 2026 ı Foto: Especial

Fechas de Mi derecho mi lugar 2026

Con la finalidad de brindar un espacio para todas las y los estudiantes, "Mi derecho, mi lugar" se asegura de dar acceso universal a la educación preparatoria mediante tres modalidades.

Estas tres modalidades disponibles desde el 17 de marzo hasta el 17 de abril son las siguientes:

Acceso si examen: Se pueden seleccionar entre 5 y 10 opciones educativas de acceso directo Acceso con examen: Se pueden seleccionar hasta 5 opciones educativas del IPN y hasta 5 de la UNAM Acceso con y sin examen: Se pueden seleccionar entre 5 y 10 opciones educativas sin examen; y también se pueden seleccionar hasta 5 opciones educativas del IPN y hasta 5 de la UNAM

Acceso al registro de "Mi derecho, mi lugar" ı Foto: Captura de pantalla

Para poder realizar el registro se debe contar con la Llave MX, CURP, Clave de tu secundaria (CCT), Correo electrónico, y en caso de tenerlo, el Certificado de secundaria.

Las inscripción a “Mi derecho, mi lugar” está disponible para quienes quieran ingresar a los planteles educativos de Educación Media Superior que se encuentren en alguna de las 16 alcaldía de la Ciudad de México, o los 22 municipios conurbados del Estado de México.

Este proceso consta de 5 etapas, incluyendo los resultados de la asignación de instituciones:

Publicación de convocatoria: 13 de febrero Registro de aspirantes: del 17 de marzo al 17 de abril Consulta de resultados: 18 de agosto Registro, asignación y atención de aspirantes extemporáneos: del 19 al 26 de agosto Atención de aspirantes sin certificado: del 19 al 28 de agosto

Etapas de "Mi derecho, mi lugar" ı Foto: Captura de pantalla

Para la modalidad sin aplicación de examen están disponibles las instituciones del COLBACH, CONALEP, DGB, DGETAyCM, DGETI, IEMS, SECTI y los lugares asignados en el plantel Texcoco de la UAEMéx.

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