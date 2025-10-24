Sheinbaum supervisa avance de obras de Tren México-Pachuca

La Presidenta estuvo en la zona de construcción.

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum supervisó este viernes el avance de obras del Tren de Pasajeros México-Pachuca, en el tramo Santa Inés, Nextlalpan.

La llegada de Claudia Sheinbaum a Nextlalpan fue minutos antes de las 12:00 horas, cuando arribó desde la Ciudad de México.

Durante la visita se informó del avance de la obra, así como de algunas estaciones, cruces viales con vías férreas y características de los trenes de pasajeros.

Claudia Sheinbaum destacó que ya hay un avance en la construcción de 9.3 por ciento; en el recorrido que realizó en los terrenos aledaños al AIFA, la Presidenta señaló que el tren que va de Buenavista a la terminal área “se concluirán las obras en diciembre próximo para comenzar con las pruebas electromecánicas para su posterior entrada en operación”.

Acompañada de los ingenieros militares que participan en las obras, y la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega; y del titular de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, Claudia Sheinbaum dijo, que esta ruta comprenderá un traslado a Pachuca, con sus estaciones intermedias y otra ruta directa al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Claudia Sheinbaum recordó que la inversión para conectar a la ciudad de Pachuca con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es de 47 mil millones de pesos (mdp); mientras que el tramo de Lechería al AIFA es de 27 mil mdp.

Claudia Sheinbaum resaltó que la construcción de este tren es parte del Plan México, ya que va a facilitar la conectividad de los Polos de Desarrollo para el Bienestar en el país, específicamente el que se va a ubicar en el estado de Hidalgo, sobre un terreno de 950 hectáreas que permita el desarrollo industrial, de vivienda, escuelas y hospitales.

Claudia Sheinbaum dijo que se trata de un transporte importante para la movilidad en la zona centro del país y abundó que aún cuando las secretarías de la Defensa Nacional y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes participan en la atención a la emergencia en cinco entidades del país afectadas por las lluvias, “no han dejado sus labores en los grandes proyectos ferroviarios”.

Durante la tarde Sheinbaum continuará su gira en Pachuca, donde encabezará una reunión de evaluación de la atención a la emergencia en Hidalgo. Una de las más afectadas por las lluvias recientes.

