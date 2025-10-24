CSP agradece a servidores públicos por trabajos para atender emergencia por lluvias

Personal de la Semar en trabajos para apoyar a la población.

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum agradeció a servidores públicos de diferentes instancias que han trabajado para atender la emergencia provocada por lluvias.

“Agradecemos a Defensa Nacional, Marina, SICT, Salud, Bienestar, CFE, Conagua, a las y los servidores de la nación, así como a la gobernadora, los gobernadores, autoridades y personas que han trabajado para atender la emergencia provocada por lluvias. Así se ve la generosidad del pueblo de México”, escribió Claudia Sheinbaum en sus redes sociales.

Agradecemos a Defensa Nacional, Marina, SICT, Salud, Bienestar, CFE, Conagua, a las y los servidores de la nación, así como a la gobernadora, los gobernadores, autoridades y personas que han trabajado para atender la emergencia provocada por lluvias. Así se ve la generosidad del… pic.twitter.com/yChATu8LlP — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 24, 2025

También durante su Mañanera del Pueblo, Claudia Sheinbaum hizo un agradecimiento especial.

“Gracias a todos los que han ayudado, siguen ayudando, por su entrega, su compromiso, dentro de la tragedia y las dificultades es impresionante el trabajo de nuestras fuerzas armadas, de CFE, de Bienestar y también quiero hacer un reconocimiento a los cinco gobernadores, que vivieron esta situación y que lo han enfrentado de manera extraordinaria, al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, al gobernador Ricardo Gallardo de San Luis Potosí, al gobernador Mauricio Kuri de Querétaro y a la gobernadora Rocío Nahle de Veracruz y a todo sus equipos”, puntualizó Claudia Sheinbaum.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR