CSP abre cancha para Mundial Social en SLP

La Presidenta apoya a las Leonas de la Universidad Politécnica y les entrega premios como parte de dinámica nacional, ayer.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acudió este domingo a Santa María del Río, San Luis Potosí, donde entregó boletos para partidos del Mundial 2026 a jóvenes deportistas locales e inauguró una cancha de pasto sintético junto al gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, en un acto que no se contemplaba en la agenda pública de la Presidencia.

Esta actividad se realizó en el Complejo Deportivo Municipal como parte del Mundial Social, un programa federal que contempla la construcción y rehabilitación de 25 canchas de futbol en 10 municipios potosinos.

Los equipos con participación en el Futsal Mundialito Social Inclusivo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibieron entradas para encuentros del Mundial 2026. Los Tuneros de San Luis Potosí, campeones nacionales, obtuvieron pases para el partido Corea del Sur contra Sudáfrica, mientras que las Leonas de la Universidad Politécnica, subcampeonas del certamen femenil, accedieron a boletos para Suecia contra Túnez.

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Para el gobernador Gallardo Cardona, la agenda deportiva en la entidad incluye obras de infraestructura. Entre los proyectos mencionó el Potosí Baseball Park, la modernización del Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Deportivo Plan de San Luis, así como la rehabilitación de los parques Tangamanga I y II.

Un día antes, el Gobierno de México retiró de la programación dominical la visita que la Presidenta tenía prevista en Zacatecas, donde encabezaría un acto relacionado con Programas de Infraestructura junto al gobernador de la entidad, David Monreal Ávila. En la agenda oficial sólo quedó el aviso de que “no se tienen actividades públicas programadas”. Sin embargo, la administración federal no precisó los motivos del cambio ni informó una nueva fecha para ese encuentro.

A la par del ajuste, docentes de las secciones 34 y 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), junto con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), tenían prevista una movilización en Zacatecas para plantear directamente a la mandataria federal sus demandas salariales, laborales y de seguridad social.

El Dato: La gira de la Presidenta en SLP consistió en una serie de reuniones de trabajo y supervisiones privadas en municipios de la entidad, sin que los temas fueran revelados.

“Su visita representaría una valiosa oportunidad para compartirle, de manera directa, lo que durante años hemos planteado a los distintos gobiernos mediante propuestas formales, mesas de trabajo, movilizaciones y pronunciamientos públicos, sin que muchas de nuestras demandas hayan encontrado aún una solución de fondo”, señaló la sección 58 del SNTE.

El sábado, Sheinbaum Pardo realizó actividades en Colima y Aguascalientes. En esta última entidad, los actos tuvieron formato privado, entre ellos, la entrega de apoyos de la Beca Rita Cetina y la inauguración de instalaciones y obras de infraestructura médica para fortalecer la atención hospitalaria del IMSS.

Al término de uno de esos actos en Aguascalientes, docentes de la CNTE entregaron un documento a la Presidenta. En el escrito solicitaron reanudar mesas de negociación con autoridades federales para revisar el sistema de pensiones y jubilaciones de trabajadores del Estado, condiciones laborales del personal docente y compromisos que, según la organización, siguen pendientes.

Hasta ayer, la Presidencia no había dado una explicación pública sobre el motivo de la cancelación del evento programado en Zacatecas.