Juicio político contra Rosario Piedra Ibarra puede proponerlo quien quiera, pero con fundamentos: Sheinbaum

Al rebatir las acusaciones contra el gobierno en torno a la atención a las desapariciones y las demandas de abrir un juicio político en contra de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que quien quiera puede iniciar el procedimiento; sin embargo, habrá de contar con los argumentos para ello.

Recientemente, familiares de personas desaparecidas han exigido que la presidenta de la CNDH sea procesada al considerar que ha caído en omisiones durante el cargo.

Consultada al respecto durante su conferencia matutina, la mandataria federal comentó: “Quien quiera promover un juicio político, este es un país libre, lo puede hacer. El asunto así tiene fundamento para llevar a juicio político a una presidenta de una Comisión Nacional de Derechos Humanos, hermana de un desaparecido político de la época en que el Estado sí desaparecía”, dijo.

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México mantendrá colaboración con ONU

En cuanto a la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, aseguró que se mantendrá la colaboración , no sólo en cuanto a las desapariciones, sino en torno a otros temas.

En cambio, no afirmó que se haya concretado una coordinación con el Comité contra la Desaparición Forzada, que fue el emisor del informe que desató un diferendo con el gobierno mexicano por asegurar que persisten las desapariciones a manos del Estado.

Sheinbaum dijo, tajante, que no aceptará que se acuse al gobierno de no haber emprendido acciones para atender a las víctimas de este delito y de sus familias.

“Se quiere dar esta idea de que el gobierno no hace nada, de que el gobierno está sentado en su silla y no hace nada y no. Quien es responsable en este caso del gobierno es Arturo Medina y trabaja todos los días con los colectivos, todos los días. Habla con ellos, contesta llamadas, incorpora a la búsqueda a la comisión. Aparte, hacen sus propias búsquedas. Siempre les hemos dicho que queremos acompañarles. Pero es que esto de que el gobierno no trabaja, pues eso sí no. ¿Cómo lo vamos a aceptar? ”, dijo.

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cehr