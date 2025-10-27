Campesinos intentan dar portazo en la Segob; exigen 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz

En la fotografía, productores agrícolas de Sinaloa exigen un precio de garantía de 7,200 pesos por tonelada de maíz.

Inconformes con la respuesta del Gobierno de México a sus demandas, este lunes productores de maíz intentaron irrumpir a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Sobre la calle Abraham González, agricultores exigieron la renuncia de Julio Berdegué Sacristán, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), luego de que su solicitud de establecer un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz blanco fuera rechazada.

Al interior del Palacio de Cobián una comisión sostenía un encuentro con representantes de las secretarías de Economía, Agricultura y Gobernación, quienes les habrían ofrecido 5 mil 200 pesos por tonelada del grano.

La propuesta desató la inconformidad de los productores, que al grito de “¡fuera Berdegué!”, se hicieron de palabras y forcejearon con oficiales de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC).

Aunque algunos intentaron llamar al orden, un grupo logró cruzar la puerta de herrería e intentó entrar por la fuerza a la sede de la Secretaría de Gobernación.

A la reunión asistieron agricultores de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, quienes, además de exigir un precio de garantía para la tonelada de maíz, han planteado sacar al sector de granos básicos, como frijol, arroz y sorgo, del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y de la Bolsa Mercantil de Chicago.

En días pasados, representaciones de productores convocaron a un paro nacional, con bloqueos carreteros, liberación de casetas y una posible movilización hacia la Ciudad de México con maquinaria agrícola, si después del 27 de octubre el Gobierno federal no atendía sus demandas, principalmente el establecer un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz.

Más temprano este lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que actualmente la tonelada de maíz se paga hasta en 3 mil 200 pesos, una “disminución enorme” con respecto a 2022, cuando, recordó, la tonelada de maíz estaba sobre los 7 mil pesos.

Durante su conferencia matutina, atribuyó la caída del precio a factores internacionales, como el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, así como a las condiciones del mercado impuestas por el T-MEC, que fija el valor del grano en función de la Bolsa de Chicago.

Por lo anterior, dijo, el Gobierno Federal busca entregar un apoyo a productores y elaborar una propuesta para que, dijo, a largo plazo el precio “no solo esté al vaivén del mercado”.

“Entonces, vamos a hacer una propuesta integral, y además ver el apoyo que podemos dar en esta situación tan difícil que están viviendo”, añadió.

Fijan precio de 6,050 pesos por tonelada de maíz blanco

Minutos después de la manifestación afuera de la Secretaría de Gobernación, el secretario de Agricultura , Julio Berdegué, anunció que tras una mesa de diálogo con representantes de productores del Bajío, se acordó establecer un precio de 6 mil 50 pesos por tonelada de maíz blanco en Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

Destacó que el precio es un 25 por ciento superior al del mercado internacional para el maíz, y añadió que la medida incluye un crédito para productores con una tasa de interés del 8.5 por ciento anual, además de un seguro agropecuario.

“Vamos a abrir las ventanillas a la mayor brevedad para los productores de maíz blanco de las tres entidades que quieran registrarse, y los gobiernos de Jalisco, Guanajuato y Michoacán también publicarán su mecánica operativa de apoyo complementario, para completar el precio indicado", detalló en un mensaje en video.

