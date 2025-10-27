¿Cuándo depositan el pago de la Pensión Bienestar en noviembre 2025?

La Pensión Bienestar brinda apoyos económicos a adultos mayores, a personas con discapacidad, a madres trabajadoras y a mujeres de entre 60 y 64 años de edad.

De acuerdo con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, las mujeres beneficiarias del programa Pensión Mujeres Bienestar continúan recibiendo la Tarjeta del Bienestar, por lo que probablemente comenzarán a recibir los pagos correspondientes a este apoyo económico después del 10 de noviembre.

Esto se debe a que la entrega de Tarjetas Bienestar, que inició el 10 de octubre, continuará hasta el 10 de noviembre, por lo que las mujeres de 60 a 64 años de edad que hayan resultado beneficiarias recibirán un mensaje de texto en el que se les indique dónde pueden recoger su tarjeta.

En la #MañaneraDelPueblo, con la presidenta @Claudiashein, informé que 1,349,462 mujeres ya recibieron su #TarjetaBienestar de la #PensiónMujeresBienestar.



La entrega continúa hasta el 10 de noviembre. — Ariadna Montiel Reyes

¿Cuándo depositan el pago de la Pensión Bienestar en noviembre?

Los pagos de la Pensión Bienestar correspondientes al mes de noviembre serán depositados conforme a la primera letra del primer apellido de las y los beneficiarios.

Aunque aún no se conoce un calendario oficial de los pagos correspondientes a noviembre 2025, se estima que estos podrían comenzar a partir del primer lunes del mes, tal como se hizo en el bimestre correspondiente a septiembre-octubre.

Tomando en cuenta los depósitos de bimestres anteriores, estos podrían comenzar a realizarse a partir del lunes 3 de noviembre, y terminarán de ser suministrados a las tarjetas del Banco del Bienestar hasta el miércoles 26 de noviembre.

El posible calendario de pagos correspondientes a las Pensiones Bienestar podría ser el siguiente:

Lunes 3 de noviembre: A

Martes 4 de noviembre: B

Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre: C

Viernes 7 de noviembre: D, E, y F

Lunes 10 y martes 11 de noviembre: G

Miércoles 12 de noviembre: H, I, J, y K

Jueves 13 de noviembre: L

Viernes 14 y lunes 17 de noviembre: M

Martes 18 de noviembre: N, Ñ, O

Miércoles 19 de noviembre: P, Q

Jueves 20 y viernes 21 de noviembre: R

Lunes 24 de noviembre: S

Martes 25 de noviembre: T, U, y V

Miércoles 26 de noviembre: W, X, Y, y Z

Cabe resaltar que este no es un calendario oficial, por lo que se recomienda estar pendientes del calendario oficial de pagos de las Pensiones Bienestar que podría estar disponible en los próximos días.

