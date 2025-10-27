Toma precauciones

Mega bloqueo de ‘piperos’ HOY 27 de octubre: vialidades afectadas y rutas alternas

Exigen el suministro de agua para zonas del Estado de México; el servicio del Mexibús se encuentra afectado

Varios puntos se encuentran bloqueados
Varios puntos se encuentran bloqueados Foto: X @pciviledomex
Por:
Mariel Caballero

Piperos mantienen bloqueados diversos puntos del Estado de México que conectan con la Ciudad de México.

Desde muy temprana hora de este lunes 27 de octubre, manifestantes comenzaron a acudir a varios puntos de acceso a la capital del país, con la finalidad de exigir el suministro de agua.

Con pancartas y lazos, mantienen incluso afectado el servicio del Mexibús en las líneas 1, dónde solo se recorre el tramo de Ciudad Azteca a Central de Abastos; la línea 2 que se encuentra totalmente suspendida y la línea 4 que ofrece servicio de UMB a Revolución y de La Raza a Clínica 76.

TE RECOMENDAMOS:
La presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete informaron que más de 70 mil familias han recibido apoyos tras las lluvias de octubre.
Aceleran apoyo a afectados

Gobierno federal ha entregado más de mil 400 mdp en apoyos a damnificados por lluvias

¿Qué puntos están bloqueados?

De acuerdo con diversos reportes de autoridades y ciudadanos afectados, al momento se mantienen bloqueos en:

  • Carretera México-Puebla, a la altura de Santa Marta y el Puente de la Concordia en dirección a la CDMX
  • Vía Morelos a la altura de ‘La Costeña’ y otro bloqueo más a la altura de la ‘Y’
  • Los Reyes, La Paz, en ambos sentidos
  • Avenida López Mateos, a la altura de San Luis Mextepec, Zinacantepec en el Valle de Toluca
  • Avenida Nacional a la altura de Venta de Carpio
  • Carretera Texcoco-Lechería a la altura de la Macroplaza
  • Avenida R1 esquina con Periférico Oriente
  • Avenida Carlos Hank González (avenida Central) a la altura del Metro Nezahualcóyotl de la Línea B
  • Carretera México-Pachuca a la altura de ‘El Vigilante’
  • Calzada Ermita Iztapalapa y Santiago, colonia Segunda Ampliación de Santiago, alcaldía Iztapalapa
  • Calzada San Juan de Aragón y F.C. Hidalgo, colonia Constitución de la República, alcaldía Gustavo A. Madero
  • Avenida Río de los Remedios en sus cruces con Avenida León de los Aldama y Refugio Vilchis
  • Avenida Bordo de Xochiaca, a la altura del Puente de las Torre

Alternativas viales

Si necesitas transitar hacia alguna de estas zonas te recomendamos utilizar alguna de las siguientes vialidades:

  • Chimalhuacán
  • Eduardo Molina
  • Avenida Montevideo
  • Avenida Santa Cruz Meyehualco
  • Avenida Villa de Ayala y Alfredo Mazo

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Estaba próxima a vencer

México consigue nueva prórroga comercial con Estados Unidos, tras llamada de Sheinbaum y Trump