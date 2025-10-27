Mega bloqueo de ‘piperos’ HOY 27 de octubre: vialidades afectadas y rutas alternas

Piperos mantienen bloqueados diversos puntos del Estado de México que conectan con la Ciudad de México.

Desde muy temprana hora de este lunes 27 de octubre, manifestantes comenzaron a acudir a varios puntos de acceso a la capital del país, con la finalidad de exigir el suministro de agua.

Con pancartas y lazos, mantienen incluso afectado el servicio del Mexibús en las líneas 1, dónde solo se recorre el tramo de Ciudad Azteca a Central de Abastos; la línea 2 que se encuentra totalmente suspendida y la línea 4 que ofrece servicio de UMB a Revolución y de La Raza a Clínica 76.

TE RECOMENDAMOS: Aceleran apoyo a afectados Gobierno federal ha entregado más de mil 400 mdp en apoyos a damnificados por lluvias

08:20 #PrecauciónVial | Continúa bloqueo ambos sentidos de Av. Río de los Remedios así como sus cruces con Av. León de los Aldama y Refugio Vilchis. #AlternativaVial Av. Villa de Ayala, Alfredo Mazo, Vía Adolfo López Mateos y Av. Vía Morelos. pic.twitter.com/8S2LC78RSH — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 27, 2025

¿Qué puntos están bloqueados?

De acuerdo con diversos reportes de autoridades y ciudadanos afectados, al momento se mantienen bloqueos en:

Carretera México-Puebla, a la altura de Santa Marta y el Puente de la Concordia en dirección a la CDMX

Vía Morelos a la altura de ‘La Costeña’ y otro bloqueo más a la altura de la ‘Y’

Los Reyes, La Paz, en ambos sentidos

Avenida López Mateo s, a la altura de San Luis Mextepec, Zinacantepec en el Valle de Toluca

Avenida Nacional a la altura de Venta de Carpio

Carretera Texcoco-Lechería a la altura de la Macroplaza

Avenida R1 esquina con Periférico Oriente

Avenida Carlos Hank González (avenida Central) a la altura del Metro Nezahualcóyotl de la Línea B

Carretera México-Pachuca a la altura de ‘El Vigilante’

Calzada Ermita Iztapalapa y Santiago, colonia Segunda Ampliación de Santiago, alcaldía Iztapalapa

Calzada San Juan de Aragón y F.C. Hidalgo, colonia Constitución de la República, alcaldía Gustavo A. Madero

Avenida Río de los Remedios en sus cruces con Avenida León de los Aldama y Refugio Vilchis

Avenida Bordo de Xochiaca, a la altura del Puente de las Torre

Así el Caos vial por bloqueo en la Av Central Hank González altura del Metro Nezahualcóyotl dirección Oceanía.

Evite la zona. pic.twitter.com/P767uiuGDb — hermes (@vialhermes) October 27, 2025

Alternativas viales

Si necesitas transitar hacia alguna de estas zonas te recomendamos utilizar alguna de las siguientes vialidades:

Chimalhuacán

Eduardo Molina

Avenida Montevideo

Avenida Santa Cruz Meyehualco

Avenida Villa de Ayala y Alfredo Mazo

08:23 #PrecauciónVial | Bloqueo en la autopista México Pachuca a la altura del Vigilante dirección #CDMX, por manifestantes. #AlternativaVial Vía Morelos, Vía Adolfo López Mateos y Av. Acueducto. pic.twitter.com/LCkxv60TQH — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 27, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT