Mega bloqueo de ‘piperos’ HOY 27 de octubre: vialidades afectadas y rutas alternas

Piperos mantienen bloqueados diversos puntos del Estado de México que conectan con la Ciudad de México.
Desde muy temprana hora de este lunes 27 de octubre, manifestantes comenzaron a acudir a varios puntos de acceso a la capital del país, con la finalidad de exigir el suministro de agua.
Con pancartas y lazos, mantienen incluso afectado el servicio del Mexibús en las líneas 1, dónde solo se recorre el tramo de Ciudad Azteca a Central de Abastos; la línea 2 que se encuentra totalmente suspendida y la línea 4 que ofrece servicio de UMB a Revolución y de La Raza a Clínica 76.
¿Qué puntos están bloqueados?
De acuerdo con diversos reportes de autoridades y ciudadanos afectados, al momento se mantienen bloqueos en:
- Carretera México-Puebla, a la altura de Santa Marta y el Puente de la Concordia en dirección a la CDMX
- Vía Morelos a la altura de ‘La Costeña’ y otro bloqueo más a la altura de la ‘Y’
- Los Reyes, La Paz, en ambos sentidos
- Avenida López Mateos, a la altura de San Luis Mextepec, Zinacantepec en el Valle de Toluca
- Avenida Nacional a la altura de Venta de Carpio
- Carretera Texcoco-Lechería a la altura de la Macroplaza
- Avenida R1 esquina con Periférico Oriente
- Avenida Carlos Hank González (avenida Central) a la altura del Metro Nezahualcóyotl de la Línea B
- Carretera México-Pachuca a la altura de ‘El Vigilante’
- Calzada Ermita Iztapalapa y Santiago, colonia Segunda Ampliación de Santiago, alcaldía Iztapalapa
- Calzada San Juan de Aragón y F.C. Hidalgo, colonia Constitución de la República, alcaldía Gustavo A. Madero
- Avenida Río de los Remedios en sus cruces con Avenida León de los Aldama y Refugio Vilchis
- Avenida Bordo de Xochiaca, a la altura del Puente de las Torre
Alternativas viales
Si necesitas transitar hacia alguna de estas zonas te recomendamos utilizar alguna de las siguientes vialidades:
- Chimalhuacán
- Eduardo Molina
- Avenida Montevideo
- Avenida Santa Cruz Meyehualco
- Avenida Villa de Ayala y Alfredo Mazo
