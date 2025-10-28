Claudia reitera rechazo a la injerencia; apela al diálogo





Ante las declaraciones hechas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra sus homólogos de Colombia, Venezuela y México, donde incluso ha referido la intención de intervenir contra los cárteles, la jefa del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró su rechazo al injerencismo.

En los últimos días, el republicano lanzó acusaciones contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro, al que señaló de ser líder del narcotráfico; además, a Venezuela advirtió operaciones terrestres y encubiertas contra grupos delincuenciales. Sobre México, acusó que son los cárteles de la droga los que gobiernan y que ya piensa en cómo intervenir contra ellos en defensa de su país.

500 armas fueron incautadas por EU con destino a México

Al respecto, la Presidenta declaró que el Gobierno mantendrá la posición de defender la soberanía nacional. No obstante, destacó que hay diálogo con dicho país y se mantienen los acuerdos de coordinación, cuyo eje central es el respeto a nuestra soberanía y a nuestro territorio, y el respeto mutuo.

“Lo hemos manifestado y lo seguiremos manifestando: nuestra Constitución y nuestra convicción, en el caso de México, es siempre la defensa de nuestra soberanía”, dijo.

Además, recordó que el gobierno estadounidense reconoció una incautación de armas histórica dentro de su territorio y que responde a parte de los acuerdos que han establecido.

“El día de ayer (domingo) sacó Estados Unidos una incautación de armas histórica en su territorio… dicen que son 500 (armas) en una publicación, en otra dicen 400. Hoy (ayer) en el Gabinete de Seguridad se mostraron 500.

“Son 500 armas que fueron incautadas, que es parte de lo que hemos estado planteando en las mesas: que no solamente se hable de la droga que pasa de México a Estados Unidos, sino que también se pare el tráfico de armas de Estados Unidos a México”, señaló.

Respecto a las declaraciones hechas por Trump sobre los otros países del continente, Sheinbaum Pardo insistió en el rechazo a las acusaciones hacia otras naciones. Apeló a que los conflictos que se han generado puedan ser resueltos por medio de un diálogo.

“Nosotros no vamos a estar de acuerdo nunca con una intervención o un injerencismo en los países. Nuestra Constitución y nuestra convicción son muy claras: la autodeterminación de los pueblos y cualquier conflicto debe resolverse por la vía del diálogo y la paz. Esa va a ser siempre nuestra posición, siempre”, declaró.