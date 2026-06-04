ISSSTE aplica más de 472 mil dosis en la Semana Nacional de Vacunación 2026.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que encabeza el director general Martí Batres Guadarrama, contribuyó a la protección de la salud de la población mediante la aplicación de 472 mil 216 dosis de vacunas en su red de unidades médicas distribuidas a nivel nacional, como parte de la Semana Nacional de Vacunación 2026 .

De acuerdo con el subdirector de Prevención y Protección a la Salud del organismo, Víctor Hugo Bautista Hernández, la jornada inició el 25 de abril y se extendió al 31 de mayo, bajo el lema “Vacunares amar”, y fue coordinada por la Secretaría de Salud del Gobierno de México.

Señaló que de manera gratuita y sin importar la derechohabiencia, se aplicaron dosis contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), BCG, Hepatitis B, Hexavalente acelular, Neumococo, Influenza, COVID-19, Sarampión y Virus de Papiloma Humano (VPH), entre otras, con el objetivo incrementar la cobertura de inoculación y fortalecer la prevención de enfermedades.

Señaló que se aplicaron dosis contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), BCG, Hepatitis B, Hexavalente acelular. ı Foto: Cuartoscuro

Se consolida el derecho a la salud

La campaña estuvo dirigida a niñas, niños, adolescentes, personas adultas y gestantes, así como adultos mayores y de otros grupos en situación de riesgo, a efecto de fortalecer la salud preventiva y proteger a la población mediante la vacunación.

Con estas acciones preventivas, el ISSSTE consolida los objetivos del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para garantizar el derecho humano a la salud con atención oportuna y de calidad para toda la población.

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JVR