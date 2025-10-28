Senado aprueba tres de las cuatro leyes del Paquete Económico 2026

Pleno del Senado de la República discute la reforma a la Ley de Amparo.

En una sesión de casi siete horas, Morena y sus aliados se impusieron a la oposición en el Senado para aprobar tres de las cuatro leyes que integran el Paquete Económico 2026: la Ley Federal de Derechos, el Código Fiscal de la Federación (CFF) y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), las cuales fueron enviadas a la titular del Ejecutivo Federal para su publicación. La cuarta minuta quedará para la sesión de este miércoles

Con 76 votos a favor y 38 en contra para lo general, las reformas fiscales plantean aumentos y ajustes en distintos impuestos especiales. Se prevé elevar las cuotas migratorias, endurecer medidas contra empresas factureras y aumentar el IEPS a varios productos.

En bebidas saborizadas, el gravamen será de 3.08 pesos por litro, mientras que las versiones “light” o “cero” pagarán 1.50 pesos por litro, con el fin de incentivar una reducción en el consumo de azúcar.

Para el tabaco, el impuesto subirá de 160 a 200 por ciento, además de una cuota progresiva por cigarro que irá de 0.85 pesos en 2026 hasta 1.15 pesos en 2030. Asimismo, los videojuegos violentos o para adultos, tanto físicos como digitales, estarán sujetos a un IEPS del 8 por ciento.

Los morenistas subieron a defender los nuevos gravámenes. Manuel Huerta Ladrón de Guevara, afirmó que el IEPS no es solo una fórmula recaudatoria, sino una herramienta para proteger “lo más valioso: la vida, la salud y el bienestar del pueblo de México”.

Señaló que el IEPS significa “reorientar” los recursos públicos hacia la salud y la prevención, al tiempo que responsabiliza a las empresas cuyos productos o servicios generan daños sociales y sanitarios.

“No estamos aquí para prohibir ni señalar culpables, estamos aquí para poner orden y para que quienes generan riesgos asuman también parte del costo, que no sea siempre el pueblo quien pague.

Mientras que la senadora priista Karla Toledo criticó la propuesta del gobierno federal de incrementar el IEPS, al señalar que el verdadero objetivo no es proteger la salud de los mexicanos, sino obtener más recursos a costa del bolsillo de las familias, especialmente de las que menos tienen.

“Nos dicen que este incremento de impuestos es una medida de salud pública, pero la verdad es que no se trata de cuidar la salud. Este gobierno lo que está tratando es de cuidar su caja, porque si de verdad quisieran proteger la salud de los mexicanos, no estaríamos hablando de más impuestos”, expresó.

El senador Néstor Camarillo, de Movimiento Ciudadano, anunció que su bancada votaría en contra de los tres dictámenes, porque representan un retroceso y generan una carga fiscal excesiva para las y los mexicanos, especialmente quienes menos tienen.

“No estamos en contra de los programas sociales, al contrario, estamos a favor de ellos, pero no se puede usar como excusa para subir impuestos, endeudar más al país o tapar los huecos de una administración financieramente deficiente”, afirmó.

El gobierno federal proyecta recaudar 157 mil 82 millones de pesos en 2026, impulsado por aumentos en diversas tarifas y derechos. Los servicios migratorios, de aviación, telecomunicaciones, certificaciones agrícolas y acceso a zonas arqueológicas y museos tendrán ajustes significativos.

Entre los incrementos más notables destacan los permisos migratorios, que subirán más de 100 por ciento, y los boletos a museos y zonas arqueológicas, como el Museo Nacional de Antropología o Teotihuacán, que pasarán de 95.58 a 209.9 pesos, con descuentos del 50 por ciento para residentes. También aumentan los cobros por autorizaciones marítimas y aéreas, los certificados fitosanitarios y los servicios de supervisión financiera de la CNBV.

En telecomunicaciones, se actualizan las cuotas por uso del espectro radioeléctrico, con el fin de ampliar la cobertura en regiones sin conectividad.

El Código Fiscal de la Federación se reforma para fortalecer las facultades del SAT contra la facturación falsa y la evasión fiscal. Se permite la prisión preventiva oficiosa en estos casos, la negativa de inscripción al RFC a empresas vinculadas con factureras, y visitas exprés de verificación en un máximo de 24 días.

Además, el SAT podrá restringir sellos digitales, denunciar penalmente irregularidades y acceder en tiempo real a los datos fiscales de plataformas digitales como Amazon o DiDi, que podrían ser bloqueadas si se detectan anomalías. También podrá suspender sellos a empresas energéticas que emitan facturas sin permiso de la CRE, para combatir el mercado ilegal de hidrocarburos.

