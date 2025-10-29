Aprueban comisiones del Senado Ley Orgánica de la Armada de México

Las comisiones unidas de Marina y de Estudios Legislativos del Senado de la República avalaron este martes, con 21 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y tres en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, el proyecto de decreto para expedir la Ley Orgánica de la Armada de México.

La minuta remitida por la Cámara de Diputados señala que tiene la finalidad de armonizar la normatividad que rige a la fuerza militar con diversos decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que incrementan las atribuciones de la Secretaría de Marina (Semar) y, en consecuencia, de la Armada de México.

Asimismo, se alinea a los objetivos de la “Política Nacional Marítima”, así como del “Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030”, por lo que se agrega a los objetivos de la Armada de México la protección de los intereses marítimos, es decir, la seguridad marítima, el sistema portuario nacional, la protección marítima y portuaria, la cultura marítima, la industria naval, los recursos naturales marítimos, el comercio marítimo, la marina mercante, el medio ambiente marino y el turismo náutico.

Asimismo, se faculta a la Armada de México para participar en la elaboración e implementación de las políticas públicas de defensa que le instruya el Mando Supremo; ejercer el derecho de vista y el derecho de persecución en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país y en alta mar, permitiéndole así intervenir de manera efectiva contra delitos cometidos en los espacios marítimos de la nación.

Además de participar en actividades de ciberdefensa y ciberseguridad, así como en el empleo de inteligencia artificial como herramienta tecnológica en la conducción de operaciones militares en el ciberespacio, reconociendo el papel de la Semar como integrante del Centro Nacional de Inteligencia de Seguridad Pública (CNI).

El documento incluye a la Guardia Nacional entre las instituciones con las que la Armada de México puede ejercer sus atribuciones , en conjunto con el Ejército y Fuerza Aérea; en cuanto a la reestructuración integral en los niveles de Mando de la Armada, se crea la jefatura de Operaciones Navales de la Armada de México en sustitución del Estado Mayor de la Armada de México, y se adiciona el nivel de Mando Superior en Jefe Estratégico y el nivel de Mando Superior de Jefe Operativo, además de modificar la clasificación de unidades operativas.

El texto resalta que se adiciona al Consejo de Almirantazgo la facultad de conocer, en su modalidad de reducido, del recurso de inconformidad como medio de defensa del personal naval frente a resoluciones emitidas por la Junta de Almirantes y por la Junta Naval.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr