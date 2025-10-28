SRE y Marina firman convenio para fortalecer la diplomacia naval mexicana

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Marina (Semar) firmaron un Convenio Marco de Colaboración con el propósito de fortalecer la diplomacia naval mexicana y consolidar la presencia internacional del país en temas marítimos, educativos, culturales y de cooperación.

El acto tuvo lugar durante el evento “Diplomacia Naval y Política Exterior”, celebrado en la sede de la SRE y encabezado por el canciller Juan Ramón de la Fuente y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Marina.

De acuerdo con el comunicado, el convenio permitirá establecer un marco de cooperación que facilite la realización de actividades conjuntas en materia de diplomacia naval, promoción de proyectos estratégicos del Gobierno de México y colaboración académica entre el Instituto Matías Romero (IMR) y el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV). Además, busca fortalecer la representación internacional del país y la formación de especialistas en temas de seguridad marítima, relaciones exteriores y política internacional .

TE RECOMENDAMOS: Paquete económico 2026 Senado aprueba tres de las cuatro leyes del Paquete Económico 2026

Durante su intervención, Juan Ramón de la Fuente destacó que la alianza entre ambas dependencias “ordena y eleva nuestra cooperación con un propósito fundamental: que la voz de México se escuche fuerte y clara dentro y fuera de nuestras fronteras”.

Reiteró el compromiso de la Cancillería con el multilateralismo eficaz, el derecho internacional y la conservación sostenible de los recursos marinos, en el marco de los acuerdos de la Organización Marítima Internacional.

▶️ Este martes, el canciller Juan Ramón de la Fuente encabezó, junto con el secretario almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles de la @SEMAR_mx, el evento "Diplomacia Naval y Política Exterior", en donde se destacaron los proyectos en común de ambas dependencias para beneficio… pic.twitter.com/OGFdtNT8I2 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 29, 2025

A su vez, Raymundo Morales Ángeles afirmó que la Marina “trabaja hombro con hombro con la Cancillería para fortalecer los lazos diplomáticos, técnicos, culturales y de cooperación que consolidan el prestigio de México ante el mundo”. Subrayó que la Marina-Armada de México es una institución reconocida internacionalmente por su profesionalismo, transparencia y lealtad a la nación.

El convenio también contempla acciones de cooperación para impulsar los proyectos prioritarios del Gobierno de México, como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la modernización portuaria y aeroportuaria, y la formación de personal especializado en diplomacia marítima. En materia académica, se promoverán investigaciones conjuntas, seminarios y programas de intercambio entre estudiantes y docentes del IMR y del CESNAV.

En el marco del evento se inauguró la exposición “Diplomacia naval mexicana: archivos históricos del mar”, compuesta por documentos y fotografías que muestran la evolución de la diplomacia naval mexicana desde el siglo XIX. Además, la Orquesta Filarmónica de Marina ofreció un segmento musical que, según el comunicado, “simboliza la colaboración cultural y el espíritu artístico de la institución”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr