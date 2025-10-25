Van 10 mexicanos muertos en custodia del ICE; la cifra más alta en una década

Un ciudadano mexicano arrestado en Estados Unidos murió la madrugada de este viernes, bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en la circunscripción de San Bernardino, California, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo con cifras oficiales y de organizaciones civiles, sólo en los primeros 10 meses de la nueva administración republicana se han registrado 10 muertes de mexicanos a cargo o durante operativos del ICE, casi el mismo número que en los siete años previos (2018-2024), cuando se reportaron 13.

El Dato: Al menos 22 migrantes de distintas nacionalidades han fallecido bajo custodia del ICE en diferentes hechos en el actual año fiscal, de acuerdo con ONG.

De acuerdo con la cancillería, se trata de la décima muerte de un connacional desde que Donald Trump recuperó el poder, en enero de 2025, y la cifra más alta en un año fiscal estadounidense en al menos una década. Al cierre de ese periodo, el 30 de septiembre pasado, se habían reportado siete mexicanos muertos en manos del ICE, un récord para un año fiscal que superó por mucho al ya establecido en 2005, cuando murieron cinco.

En conferencia de prensa ayer, Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, explicó que “cada caso es distinto”, pues hay muertes por complicaciones médicas, episodios violentos externos —como el caso de Dallas, donde un tirador disparó a un mexicano desde un edificio colindante— y episodios en los que se investiga si la persona se pudo haber quitado la vida.

De acuerdo con el titular de la SRE, Juan Ramón de la Fuente, el Gobierno mexicano ha enviado 13 notas diplomáticas a su par estadounidense para expresar “nuestras preocupaciones, nuestros desacuerdos” y solicitar el esclarecimiento de los hechos.

2,382 mexicanos detenidos en 169 operativos del ICE

En documentos del ICE consultados, las causas reportadas por la propia agencia van desde presuntos suicidios y fallas respiratorias hasta incidentes de fuerza letal en el momento de la detención.

Entre los casos más recientes se encuentra el de Leo Cruz Silva, quien falleció el 4 de octubre en una instalación de Misuri; el de Miguel Ángel García Hernández, quien murió baleado por un francotirador durante un ataque en Dallas; y Silverio Villegas, abatido en Chicago tras presuntamente resistirse a su arresto.

La red consular mexicana ha documentado, además, 169 operativos del ICE en lo que va de esta administración, con dos mil 382 connacionales detenidos, lo que refleja un incremento en la intensidad y el alcance de las acciones migratorias estadounidenses.

El contraste histórico muestra un repunte sin precedentes durante 2025: en 2018 se registraron dos muertes; en 2019, tres; en 2020, cuatro; en 2021, una; en 2022, una; en 2023, una; y en 2024, una más, para un total de 12 mexicanos fallecidos en siete años, cifra que la actual administración igualó y superó en menos de un año. Estos datos revelan que, al mes, en promedio, muere más de un connacional bajo custodia o durante acciones del ICE.

En entrevista con La Razón, Jorge Villegas, hermano de Silverio, relató que la salida de su hermano desde Michoacán fue “como cuando se van las mariposas, voló”. Recordó que su hermano había emigrado a EU 18 años atrás, fue abatido en la ciudad de Chicago y para su familia su muerte ha sido “irreparable”.

“Es completamente devastador la forma en que perdió la vida. No me parece lógico usar fuerza letal de esa manera contra alguien que está totalmente desarmado, no es una política migrante la que están haciendo, la gente de aquí le sabe al campo y somos trabajadores. La pérdida no se repara con nada, lo único que agradecimos es que trajeron el cuerpo de mi hermano y aquí ya descansa”, señaló Jorge, quien aún, al igual que su familia, espera justicia y que “cicatricen las heridas”.

Jorge, el hermano mayor de Silverio, recordó que cuando el ataúd de su hermano llegó a Loma de Chupio, su comunidad, su madre estaba devastada, no daba crédito de lo ocurrido y, mientras allá en EU trataban a los agentes de ICE como “héroes”, “acá, de este lado”, donde Silverio se fue hace casi dos décadas, la familia realizó el velorio en su pequeña casa de madera, donde creció Silverio con el sueño de, algún día, poder construirle a su madre “una casa de concreto y dejar atrás las habitaciones con techo de lámina”.

La versión oficial del gobierno de EU indica que Silverio Villegas “se negó a obedecer las órdenes de los agentes” y, al intentar huir del lugar, atropelló y arrastró a uno de ellos a una distancia considerable. En respuesta, uno de los oficiales disparó su arma de fuego, provocándole la muerte.

Ramón Fonseca, activista de la Coalición Elgin (norte de Illinois) por los Derechos de los Inmigrantes, señaló que el caso de Silverio fue uno de los más recordados en el activismo, pues, aunque el Gobierno mexicano y la autoridad local de Chicago, “se mostraron interesados en las investigaciones, desde lo humano no hay nada que repare esa pérdida, pues se trataba de un hombre trabajador, padre de familia y de quien todos sus cercanos dieron buenas referencias”.

A más de un mes de los hechos, el activista denuncia que en Chicago, que alberga a una buena parte de mexicanos, se ha agudizado el acoso. Como muestra, dijo, “se dan sobrevuelos a baja altura de helicópteros del ICE; además, recientemente acabaron con un operativo en el que agentes federales rompieron la puerta de una vivienda, usaron vehículos militares, luces intensas y bombas de humo para allanar el domicilio, lo que puede atraer nuevas tragedias con pérdidas de vidas”.

Fonseca dijo que, en el área de Chicago, alrededor del 30 por ciento de la población es de origen latino y, de ellos, 80 por ciento tiene raíces mexicanas, “por lo que es esta comunidad la que se encuentra más expuesta a los operativos migratorios”.

A Silverio Villegas, su familia ya lo espera, pero lamentablemente esta vez no físicamente, sino con la llegada de los muertos el próximo 2 de noviembre en su natal Irimbo.

Política agresiva ı Foto: Especial

“Acusan a migrantes, pero ICE recluta a delincuentes”

› Por Claudia Arellano

Todo comenzó cuando el personal de la academia de formación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en Brunswick, Georgia, descubrió que uno de sus reclutas había sido acusado anteriormente de robo con violencia y agresión por un incidente de violencia doméstica, dijo a La Razón Andrés Palma Cohen, hijo de padre mexicano y madre estadounidense, quien al igual que otros de sus compañeros de origen mexicano se ha dado a la tarea de revisar perfiles del “nuevo personal del ICE en Chicago, Florida y Nueva York.”

Andy, quien nació en EU y tiene un dominio perfecto del español y el inglés, dijo que “cada día estamos más informados y organizados. Mis padres tienen un negocio, que es una agencia de limpieza, donde trabajan cerca de 40 mujeres, en su mayoría migrantes. Siguen trabajando, pero con miedo, por ello los más jóvenes y que somos ciudadanos nos hemos organizado para defender con argumentos: lo que dice el gobierno es que los inmigrantes son en su mayoría delincuentes, pero ellos sí están reclutando delincuentes en sus filas”.

El Dato: La SRE informó que 10 migrantes mexicanos han perdido la vida en EU, del 20 de enero a la fecha, en incidentes “bajo la custodia” del ICE, el más reciente ocurrió este viernes.

Desde hace meses, Andy inició, junto con algunos amigos, una serie de inspecciones al ICE y encontró que, incluso cuando la política del ICE dicta que quienes deseen formar parte de sus agentes deben superar pruebas de detección de drogas y someterse a un control de seguridad, estos filtros han sido ignorados.

Exfuncionarios del ICE dijeron a medios locales que el proceso se cumplía “de forma más estricta antes del aumento de contrataciones que comenzó este verano”, debido a la presión de la administración Trump por incrementar los arrestos de extranjeros, en particular a los migrantes latinos.

Activistas y organizaciones religiosas han advertido que existe una creciente preocupación de que, en la carrera de la Administración Trump por ampliar el número de agentes del ICE a 10 mil, la agencia pueda pasar por alto señales de alerta en los antecedentes de algunos reclutas y contratarlos inadvertidamente.

10 mil agentes del ICE es la meta de contratación del gobierno

Mientras las detenciones y el reclutamiento de agentes del ICE continúan, advierten activistas, la fuerza laboral de Estados Unidos se ha reducido notoriamente, algo que no pasaba desde 2010.

“Asegurar la mano de obra de Estados Unidos” es la misión, que durará tres días, a partir de este viernes y ha sido organizada por The American Business Immigration Coalition (ABIC por sus siglas en inglés), quienes advierten que los sectores más afectados son a donde la mano de obra migrante predomina.

La ABIC observa que el 51 por ciento de los trabajadores de la industria láctea son migrantes, al igual que el 45 por ciento de los trabajadores de envasado de productos cárnicos y el 29 por ciento de la fuerza laboral de la construcción, por ello, dicha organización, que agrupa a 100 empresarios, aboga por la aprobación de la propuesta de ley migratoria bipartidista Dignity Act, presentada por la republicana María Elvira Salazar, en la que se solicita parar la violencia en las redadas. Esto implica mayor sensibilidad en los cuerpos policiales y, por ende, mejor preparación para los reclutas.

Manifestantes protestan contra redadas migratorias del ICE en Nueva York, el 21 de octubre. ı Foto: AP

“El ICE nos está dejando sin mano de obra. Ya se dio este aviso en una reunión con varios legisladores para pedirles por enésima vez que saquen adelante una reforma que facilite permisos de trabajo para los migrantes indocumentados, imprescindibles para la supervivencia de las empresas y que ahora están dejando sus puestos vacíos, las cosechas tiradas, la mano de obra sin gente”, dijo María Elena Valdivia, de la Coalición Campesina en Florida.

Sobre la iniciativa de Ley de la Dignidad (Dignity Act), Valdivia lamentó que la propuesta se ha presentado “sin éxito tres veces en el Congreso. La última versión, introducida en julio, difiere de la presentada en 2023 en un importante punto: elimina el establecimiento de una vía hacia la ciudadanía. A cambio, ofrece un estatus de “dignidad”, un permiso para residir y trabajar legalmente en EU, pero sobre todo pedimos respeto para los migrantes y eso implica tener policías más humanas”, dijo.