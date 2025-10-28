Marina trabaja en rescate de sobreviviente de ataque de EU a buque ‘por razones humanitarias’, explica Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que por “razones humanitarias” la Secretaría de Marina (Semar) trabaja en el rescate de un sobreviviente del ataque cometido por Estados Unidos contra embarcaciones que presuntamente transportaban drogas sobre aguas internacionales.

Sí, hoy nos lo informó el secretario de Marina. Digamos un ataque que en aguas internacionales tuvo una embarcación que presuntamente llevaba droga. Es en aguas internacionales. Parece que quedó un sobreviviente, y la Marina, por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales, decidió rescatar a esta persona Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Consultada sobre el tema durante su conferencia matutina, Sheinbaum comentó que la persona ya había sido rescatada; sin embargo, pidió a la Semar precisar el estatus de la operación.

En el marco de los acuerdos de seguridad con Estados Unidos, la presidenta solicitó a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) establecer una mesa de diálogo con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, para abordar el incidente.

Reiteró que México mantiene su postura en contra de este tipo de operaciones, donde se registran ataques contra embarcaciones, y subrayó la necesidad de cumplir los tratados internacionales.

Nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y que no estamos de acuerdo con estos ataques. Pedí que, en el marco del acuerdo de seguridad con Estados Unidos, se llame al embajador y se pueda revisar esta situación Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Armada de México realiza operación de búsqueda y rescate a más de 800 kilómetros de Acapulco

Al respecto, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) informó que lleva a cabo una operación de búsqueda y rescate marítimo en aguas internacionales, a más de 400 millas náuticas (aproximadamente 830 kilómetros) al suroeste de Acapulco, Guerrero, con el objetivo de salvaguardar la vida humana en el mar.

De acuerdo con el comunicado, la acción se realiza en cumplimiento del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), tras una solicitud formal de apoyo de la Guardia Costera de Estados Unidos.

En cumplimiento del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y tras la solicitud de Guardia Costera de EE. UU., la Armada de México atiende una operación de búsqueda y rescate marítimo a 400 millas al suroeste de Acapulco (830 km) con el objeto… pic.twitter.com/gyimzHJA9r — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 28, 2025

Hasta las 10:00 horas de este martes, la operación permanecía bajo la clasificación de “búsqueda y rescate en curso” (OPSAR). El objetivo de la misión es localizar y rescatar a un sobreviviente de una embarcación identificada por el gobierno de Estados Unidos como parte de operaciones vinculadas al narcotráfico, la cual fue atacada y neutralizada por sus propias fuerzas.

Para la operación, la Armada de México desplegó un buque patrulla oceánica y un avión de patrulla marítima, ambos especializados en labores de localización, búsqueda y rescate en alta mar.

