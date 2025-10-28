EU ataca buque y mueren 14 ‘narcotraficantes’; México coordina rescate de un sobreviviente

Una serie de ataques estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Pacífico oriental dejaron 14 presuntos narcotraficantes muertos y un sobreviviente, informó el martes el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.
En una publicación en X, Hegseth dijo que las autoridades mexicanas se hicieron cargo de la operación de búsqueda y rescate del único superviviente de los tres ataques del lunes.
Información en desarrollo....
TE RECOMENDAMOS:
Por caída de árboles
Mueren 3 en Jamaica por labores de prevención ante huracán ‘Melissa’; prevén ‘catástrofe’
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT