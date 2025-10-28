En el Pacífico

EU ataca buque y mueren 14 ‘narcotraficantes’; México coordina rescate de un sobreviviente

La información la dio a conocer el secretario de Defensa, Pete Hegseth; “estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda, y recibirán el mismo trato”, expresó

Estados Unidos ataca embarcaciones de 'narcotraficantes'
Estados Unidos ataca embarcaciones de 'narcotraficantes' Foto: Especial
Por:
Mariel Caballero

Una serie de ataques estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Pacífico oriental dejaron 14 presuntos narcotraficantes muertos y un sobreviviente, informó el martes el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

En una publicación en X, Hegseth dijo que las autoridades mexicanas se hicieron cargo de la operación de búsqueda y rescate del único superviviente de los tres ataques del lunes.

Información en desarrollo....

