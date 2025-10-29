Buscan usar fondo social para obras

Durante su visita al Congreso de la Unión, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, presentó una propuesta técnica para que los ayuntamientos puedan destinar recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun) al mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura pública.

El alcalde se reunió con la presidenta de la mesa directiva, Kenia López, y con el titular de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena, Ricardo Monreal, a quienes entregó la propuesta y coincidieron en brindar el apoyo necesario para que esta iniciativa se convierta en realidad.

Asimismo, la vicecoordinadora de la bancada guinda, Gabriela Jiménez, destacó que el alcalde se encuentra entre los ediles con mayor aprobación del país, pues con su estrategia en menos de un año ha reducido la violencia y la inseguridad en Toluca en más de un 25 por ciento, por lo que las bancadas de Morena, del Verde Ecologista y del Partido del Trabajo apoyan su propuesta.

Moreno Bastida recibió el respaldo de las y los diputados Mónica Álvarez, Luis Miranda, Maribel Villegas, Bety Milland, Sergio Mayer, Aniceto Polanco, Diana Barreras, Gabriela Jiménez, Jessica Ramírez, Elda Castillo, Luisa Mendoza, Arturo Tapia, Carlos Varela, Julio Gutiérrez, Gilberto Herrera, Jazmín Villanueva, Claudia Garfias, Leide Avilés y Alma Rosa de la Vega.

En conferencia, el alcalde explicó que sostuvo una mesa de trabajo con diputados federales en la que propuso modificaciones al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y ajustes a los lineamientos del Faismun, para permitir que los municipios destinen parte de estos recursos al mantenimiento de la infraestructura municipal, incluyendo vialidades, inmuebles de servicio público y acondicionamiento de espacios físicos.