Harakiri a su home office

Y hablando de cosas que pasan en la Cámara de Diputados, nos comentan que los legisladores del partido guinda no están nada felices con aquello de ir diario a trabajar. Las muecas y los refunfuños llegaron directo al líder de la tribu, Ricardo Monreal, quien no tuvo más remedio que apretarles el cinturón y hacerles ver que han sido ellos y sus reprochables conductas los que orillaron a que todo México los tenga en la mira. “Lo siento compañeros, pero éste es un acuerdo y ya no se puede cambiar, ni modo, ustedes solitos se hicieron el harakiri”, les dijo el coordinador parlamentario, en referencia al famoso ritual de suicidio japonés en este caso reflejado en partidos de pádel y bailongos con la Santanera. Aunque, nos hacen ver quienes siguen de cerca el acontecer en la llamada Cámara baja, a los legisladores del oficialismo les faltó lo que les sobraba a las culturas ancestrales niponas, que practicaban el harakiri por honor, no por descaro. Uf.

