Kenia López llama a incluir apoyos al maíz en el Presupuesto 2026

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó a las comisiones legislativas a incorporar mecanismos de apoyo y certidumbre para los productores agrícolas, particularmente los de maíz, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, al advertir que sin respaldo económico “no habrá desarrollo” ni condiciones para competir con los subsidios que otorgan otras naciones.

Durante un encuentro con medios previo a la sesión ordinaria en San Lázaro, la diputada panista afirmó que el Congreso tiene la responsabilidad de “garantizar precios justos” y proteger a los campesinos nacionales ante el aumento de la desigualdad que enfrentan frente a los productores de Estados Unidos, Canadá y Europa, quienes, recordó, reciben apoyos mucho más altos que les permiten sembrar, cosechar, distribuir y comercializar sus productos sin riesgo de quiebra.

“Yo acompaño, por supuesto, la consigna de sin maíz no hay país, pero también es un hecho que sin apoyo no hay desarrollo. Se necesita que el Gobierno Federal y que el Presupuesto de Egresos de la Federación garanticen apoyo a los productores nacionales”, expresó López Rabadán.

La legisladora subrayó que la discusión presupuestal en curso es el momento decisivo para que el Poder Legislativo actúe con responsabilidad y dé certidumbre al campo.

“Estamos en el momento procesal oportuno para apoyar a los productores nacionales. Es este momento, esta semana y la que sigue, en la que los diputados debemos garantizar que el próximo ejercicio fiscal tenga la posibilidad de proteger a nuestros productores”, afirmó.

Enfatizó que el maíz no sólo representa un bien de consumo, sino un símbolo de identidad cultural y económica para México, y advirtió que el abandono presupuestal podría generar consecuencias sociales graves.

“El maíz es prioritario no sólo para el consumo, sino también porque es un producto nacional que acompaña culturalmente a nuestro país. Debemos protegerlo desde la política pública”, dijo.

López Rabadán insistió en que cada poder del Estado debe hacer su parte para salvaguardar la producción nacional y fortalecer las cadenas agrícolas, al tiempo que pidió que el presupuesto contemplé recursos que respondan con oportunidad ante contingencias de precios o condiciones climáticas adversas.

“Evidentemente, cada poder en este país debe hacer un esfuerzo importante, en el marco de la legalidad, para que podamos proteger a los productores nacionales. Es necesario entrar a esa discusión aquí también, en la Cámara de Diputados”, agregó.

Asimismo, llamó a sus compañeros legisladores a trabajar con sentido de urgencia y evitar que el debate presupuestal se limite a posturas partidistas: “Para eso nos pagan, para debatir, para deliberar y construir coincidencias. Sin apoyos, los productores no podrán salir adelante, ni podrán trazar una ruta de desarrollo sostenible”, recalcó.

La diputada reconoció la necesidad de reducir la brecha entre el campo mexicano y las grandes potencias agrícolas, reiterando que los programas de subsidios en países desarrollados permiten una competitividad desigual que pone en riesgo la producción interna.

“Hay hoy una necesidad imperiosa de disminuir la asimetría con otras naciones, porque el apoyo que reciben los productores en Estados Unidos, Canadá o Europa son apoyos muy altos. Aquí, nuestros campesinos enfrentan condiciones completamente distintas”, dijo.

Finalmente, López Rabadán convocó a los integrantes de las comisiones de dictamen a priorizar la discusión sobre los recursos destinados al campo durante la aprobación del Presupuesto de Egresos 2026, a fin de asegurar que el respaldo económico al maíz y a otros cultivos básicos quede reflejado en la ley.

“Convoco a mis compañeras y compañeros a garantizar los apoyos necesarios para los productores nacionales. Esta discusión presupuestal es crucial para garantizarles estabilidad y precios justos”, concluyó.

