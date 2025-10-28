Productores de maíz liberan un carril en bloqueos carreteros y mantienen negociaciones con SADER

Productores de maíz en los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán acordaron liberar un carril en los más de 100 bloqueos carreteros que mantienen desde hace varios días, mientras continúan las negociaciones con autoridades federales y estatales.

Los agricultores, que forman parte de diversas organizaciones del campo, exigen un precio justo para la tonelada de maíz blanco.

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), ofreció 6,050 pesos por tonelada, pero los productores consideran insuficiente esa cifra y demandan al menos 7,200 pesos, argumentando que los costos de producción se han elevado de manera considerable.

TE RECOMENDAMOS: Ubican arsenal de alto poder en casa en Sonora

#ÚltimaHora | Productores de maíz liberarán un carril en las carreteras bloqueadas como muestra de buena voluntad Rubén Vázquez de la Rosa, de Guanajuato esperan nueva reunión con autoridades federales. pic.twitter.com/0XjH7FhH3n — Vicky CH (@RSLCAS) October 28, 2025

Las manifestaciones, que comenzaron en semanas pasadas, se han extendido a por lo menos 17 entidades del país, con mayor intensidad en la región del Bajío. Los bloqueos han provocado afectaciones al transporte de carga y mercancías.

De acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), cada camión detenido por los bloqueos representa pérdidas de hasta 60 mil pesos diarios, y en algunos puntos del país se han contabilizado más de 300 unidades varadas.

Pese al acuerdo parcial de liberar un carril, los productores advirtieron que mantendrán las movilizaciones hasta lograr un acuerdo formal sobre el precio de garantía.

En la fotografía, productores agrícolas de Sinaloa exigen un precio de garantía de 7,200 pesos por tonelada de maíz. ı Foto: Cuartoscuro

En tanto, la Comisión de Agricultura del Senado ha iniciado mesas de diálogo con representantes del movimiento campesino, con el objetivo de acercar posturas y evitar que el conflicto se prolongue.

En Jalisco, Guanajuato y Michoacán, las carreteras federales siguen resguardadas por autoridades locales y de la Guardia Nacional para garantizar el libre tránsito, aunque los reportes señalan que los bloqueos persisten de manera intermitente.

Los agricultores argumentan que los precios actuales del maíz ya no cubren el costo de los insumos, el combustible y los fertilizantes, lo que ha puesto en riesgo la viabilidad de miles de pequeños y medianos productores.

Además, temen que la caída en los precios internacionales del grano agrave su situación económica.

Por ahora, la liberación parcial de los bloqueos es vista como un gesto de apertura al diálogo. Sin embargo, los productores han dejado claro que no retirarán sus protestas hasta obtener una respuesta concreta que garantice un precio justo y condiciones dignas para el campo mexicano.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL