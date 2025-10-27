Productores de maíz bloquean carretera Guadalajara–Morelia en paro nacional | VIDEO

Productores mantienen maquinaria agrícola sobre la carretera Guadalajara–Morelia, rumbo a Acatlán de Juárez.

La carretera Guadalajara–Morelia, a la altura del kilómetro 40 en el límite entre Tlajomulco y Acatlán de Juárez, fue bloqueada por productores de maíz como parte del paro nacional agrícola que inició este 27 de octubre de 2025.

En el sitio permanecen tractores y maquinaria pesada, lo que ha generado afectaciones parciales al tránsito y largas filas de camiones en la zona.

De acuerdo con medios locales, los manifestantes forman parte de las movilizaciones convocadas por el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), que coordinan bloqueos en carreteras y casetas de al menos 17 estados del país.

Entre ellos destacan Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Sonora, Durango, Tlaxcala, Colima, Chiapas, Puebla y el Estado de México.

Los productores exigen al gobierno federal establecer un precio de garantía de 7,200 pesos por tonelada de maíz, además de mayores apoyos al sector agrario para cubrir los costos de producción, como energía, fertilizantes, semillas y diésel.

Representantes del movimiento advirtieron que, de no haber respuesta favorable, las movilizaciones podrían extenderse y derivar en bloqueos totales.

En Jalisco, los productores mantienen presencia en la zona de Acatlán de Juárez, donde han permitido la circulación parcial de vehículos. No obstante, señalaron que están preparados para cerrar completamente la vía si no se alcanza un acuerdo con las autoridades.

En Michoacán, las protestas se concentran en las casetas de la autopista Maravatío–Zapotlanejo, donde se permite el paso libre a los automovilistas como medida de presión.

Las movilizaciones comenzaron alrededor de las 8:00 horas con presencia en distintos puntos carreteros, y los cierres totales podrían concretarse en el transcurso del día si las negociaciones no avanzan.

Los productores también han advertido sobre la posibilidad de trasladar maquinaria agrícola a la Ciudad de México como parte de las acciones de protesta.

A propósito de las manifestaciones, autoridades estatales han pedido a la ciudadanía evitar la zona de Acatlán de Juárez y utilizar vías alternas mientras continúan los diálogos entre organizaciones campesinas y dependencias federales.

