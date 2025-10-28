Gobierno va por sistema de ordenamiento y comercialización del maíz; habrá consulta a productores

En medio de la protesta que productores de maíz encabezan en más de una decena de estados por la inconformidad con el precio del grano por tonelada , el Gobierno de México dio a conocer que alista un sistema para ordenar la comercialización.

En respuesta a una instrucción dada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) dio a conocer el plan con el cual aseguró que abrirá consultas con quienes estén involucrados en la producción de maíz y tortilla.

“Por instrucciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hemos dado inicio a la preparación de una propuesta de un Sistema mexicano de ordenamiento y comercialización del maíz, que tendrá una base institucional legal. Esta propuesta será construida y el proceso de elaboración incluirá las consultas con los diversos actores de la cadena maíz-tortilla”, indicó en un comunicado.

Respecto a la oferta dada a conocer el lunes y que derivó de un acuerdo únicamente concretado con los gobiernos de los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, la dependencia recordó que se trata de un precio de 6 mil 50 pesos por tonelada para el maíz blanco producido en estas tres entidades.

También recalcó que este precio ofrecido resulta 25 por ciento superior al que las industrias compran en la misma zona.

Destacó que este precio incluye una base fija garantizada de 5 mil 200 pesos por tonelada, equivalente a 107 dólares, lo que es considerado la cifra más alta de la que se tiene registro.

Se precisó que el Gobierno de México aportará 700 pesos por tonelada y cada uno de los gobiernos estatales sumarán otros 150 pesos, lo que en suma representa un apoyo total de 850 pesos.

También reitero que se aplicarán crédito al programa “Cosechando Soberanía”, con una tasa de interés de 8.5 por ciento, así como un apoyo de un seguro de cobertura en la temporada de primavera verano 2025 en estas tres entidades para el maíz blanco.

