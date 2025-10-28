Fijan precio de tonelada de maíz en $6,050 en jornada de protestas

Productores de Jalisco protestan en una carretera del estado para exigir apoyo.

En medio del inicio de bloqueos en distintas carreteras del país por parte de productores de maíz que exigen un mejor pago por su producto, el Gobierno federal se comprometió con los agricultores del Bajío a establecer un precio de garantía superior a los seis mil pesos por tonelada, así como ofrecerles un crédito y un seguro agropecuario.

Este lunes por la mañana se sostuvo una reunión entre productores de los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la cual líderes del sector salieron en desacuerdo con la propuesta que se les planteó y que consistía en un precio de alrededor de cinco mil pesos por tonelada, cuando la exigencia que hacen es superar los siete mil pesos.

El Dato: Los costos de producción se han disparado más del 46% en 5 años, mientras que los precios internacionales de granos esenciales han caído entre 30% y 50% desde 2022.

El titular de la Sader, Julio Berdegué Sacristán, dio a conocer por medio de un videomensaje publicado en redes sociales, que el acuerdo es que se implementará un precio de seis mil 50 pesos por tonelada para los productores de maíz blanco en estas entidades.

Destacó que lo ofrecido resulta 25 por ciento por arriba del precio que se tiene en el mercado internacional. Adicionalmente, se les proporcionará un crédito para productores de maíz blanco con una tasa de 8.5 por ciento anual, a lo que se suma un seguro.

El funcionario afirmó que en breve se abrirán las ventanillas para que los productores de los tres estados que quieran registrarse lo hagan. Además, los gobiernos estatales correspondientes también darán a conocer la mecánica que implementarán para este apoyo.

8.5 por ciento, la tasa anual de un crédito para los productores

7,200 pesos por tonelada de maíz piden los productores

Finalmente, el secretario de Agricultura federal subrayó que habrá disposición al diálogo en el momento en que resulte necesario.

El acuerdo fue dado a conocer luego de la mesa de diálogo de la que los productores salieron inconformes por no ver una respuesta satisfactoria para hacer frente a la situación que, argumentaron, han padecido durante los últimos tres años.

Mientras esto ocurría, algunos agricultores comenzaron con cierres carreteros, como se advirtió que se haría desde temprano.

En Michoacán, el sector campesino bloqueó la carretera Guadalajara-Morelia, caminos hacia Acámbaro, Zinapécuraro, entre otros puntos, para demandar que el precio mínimo que se les establezca sea de siete mil 200 pesos por tonelada.

Allí, los productores advirtieron que en caso de que el Gobierno no les presente una propuesta que les parezca justa, entonces el bloqueo carretero será indefinido, ya que, además, explicaron que no sólo se trata del bajo precio que reciben, sino del gasto que terminan por hacer en la compra de los insumos que utilizan para mantener sus cosechas y las cuales no sólo son de maíz, sino también otros granos, como el frijol.

En Sinaloa también se obstruyeron los caminos, pero además se procedió con la toma del Palacio de Gobierno con pancartas sobre las que se leían consignas como: “sin crédito no hay maíz y sin maíz no hay país”.

En Jalisco, las personas cruzaron tractores y demás maquinaria sobre la carretera Guadalajara-Colima, así como en la caseta de Ocotlán y otros tramos.

Hasta el cierre de esta edición, los inconformes también tomaron vialidades importantes en estados como Morelos, Hidalgo, Guanajuato y Querétaro.

El amago de movilización fue planteado desde la mañana por parte de productores de maíz que protestaron en Palacio Nacional, donde alrededor de una veintena, provenientes de distintos estados se asentaron en el ingreso de la calle Moneda, a un costado de la sede del Poder Ejecutivo, para exigir que se les atendiera.

Denunciaron que actualmente se les paga de cuatro mil 200 a seis mil pesos por tonelada, cuando lo adecuado, consideran, debería ser al menos un pago de siete mil 500.

“Ahorita, si no nos atienden, el país se va a paralizar, se van a tomar todas las autopistas”, advirtió Liborio Cornejo Pérez, productor en Tula, Hidalgo.

Consultada sobre esta inconformidad durante su conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la baja en los precios a los que se ha pagado el maíz deviene del contexto internacional, como ha sido el conflicto entre Rusia y Ucrania.

La mandataria mencionó que el precio por tonelada pasó de siete mil pesos a tres mil 100, ya que además, recordó que el importe del maíz se fija de acuerdo con lo que marca la Bolsa de Chicago, lo que tiene un impacto en el mercado nacional y lo cual se espera que continúe generando consecuencias para el próximo año.

En este contexto, dijo que se buscaría darles un apoyo, con la formulación de una propuesta integral.

“Entonces, se está buscando poder darles un apoyo, pero también trabajar una propuesta de más largo plazo, que no sólo esté al vaivén del mercado o del precio internacional del maíz y que tiene que ver también con el maíz blanco.

“Se llama maíz blanco, el maíz criollo, el maíz nativo de México; que no tiene nada que ver con el maíz amarillo que se produce en Estados Unidos. Entonces, vamos a hacer una propuesta integral. Y, además, ver el apoyo que podemos dar en esta situación tan difícil que están viviendo”, dijo.