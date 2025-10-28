Seguirán mesas de diálogo con productores de maíz, dice Sheinbaum

En la fotografía, productores agrícolas de Sinaloa exigen un precio de garantía de 7,200 pesos por tonelada de maíz.

Ante la inconformidad que permanece entre productores de maíz por el precio ofrecido por el Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se mantendrán abiertas las mesas de diálogo con el sector.

Este lunes hubo una reunión entre los productores del Bajío y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en la Secretaría de Gobernación, para abordar la situación que enfrentan; sin embargo, la mesa fue abandonada por los inconformes en desacuerdo con lo que se les propuso: pagar seis mil 50 pesos por tonelada de maíz, cuando su exigencia es por arriba de los siete mil pesos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria dijo que la propuesta ya fue planteada y se continuarán con los diálogos.

“Sí, hay una propuesta que se les hizo, está abierta la mesa de trabajo y va a seguir la mesa de diálogo, hay una propuesta y están las ventanillas abiertas”, dijo.

Comentó que el próximo jueves acudirá el titular de la Sader, Julio Berdegué, para exponer los detalles sobre distintos asuntos relativos al campo.

A pesar de estos diálogos, los bloqueos de los productores sobre carreteras importantes de los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos y Baja California continúan.

En algunos puntos incluso suman más de 24 horas de afectaciones importantes que ya han dejado a miles de ciudadanos varados.

En Jalisco, uno de los estados más afectados, las protestas alcanzaron 11 puntos carreteros. Entre ellos, la autopista Guadalajara–Colima (km 40), la caseta de Ocotlán, la carretera Guadalajara–Tepic, y los accesos hacia Tepatitlán y Atotonilco.

Las organizaciones de agricultores advirtieron que sus protestas continuarán hasta lograr un acuerdo que beneficie a los productores del campo.

