Bloqueos de agricultores Hoy 28 de octubre: ¿Qué carreteras están cerradas?

Los bloqueos masivos por parte de Agricultores continúan afectando carreteras, casetas de cobro y rutas de transporte en distintas partes del país.

Las manifestaciones continúan encabezadas por integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y otras organizaciones campesinas, tras rechazar los 6 mil 50 pesos por tonelada de maíz ofrecidos por el gobierno federal

Las afectaciones se concentran principalmente en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Guerrero, Morelos, Baja California y Tlaxcala, donde el tránsito está parcialmente o totalmente detenido en algunos tramos.

🚨 BLOQUEO EN LEÓN-SALAMANCA: PASAJEROS LLEVAN 14 HORAS VARADOS



Pasajeros denuncian más de 14 horas detenidos por los bloqueos de agricultores en la autopista León–Salamanca.

Aseguran que no hay respuesta del gobierno y que miles de personas permanecen atrapadas sin atención ni… pic.twitter.com/MjkQQpn1Go — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) October 28, 2025

¿Dónde hay bloqueos de agricultores?

En Jalisco, las protestas alcanzaron 11 puntos carreteros. Entre ellos, la autopista Guadalajara–Colima (km 40), la caseta de Ocotlán, la carretera Guadalajara–Tepic, y los accesos hacia Tepatitlán y Atotonilco.

Además, debido a la situación se reportó caos en los accesos a la zona metropolitana de Guadalajara, donde miles de automovilistas permanecen varados.

En Michoacán, los campesinos mantienen cierres en la carretera Maravatío–Zapotlanejo, a la altura de las casetas de Panindícuaro y Zinapécuaro, así como en vías federales hacia Zamora y La Barca.

En Guanajuato uno de los puntos más afectados es la carretera León - Silao, en donde los manifestantes se encuentran desde hace varias horas.

🚧 Así luce el bloqueo en la carretera León–Silao, a la altura del Puerto Interior.

Además, se reportan al menos 10 bloqueos más en distintos puntos de Guanajuato como parte del paro nacional de agricultores. pic.twitter.com/MviDJFInj7 — Actuar Noticias (@ActuarNoticias) October 27, 2025

En Morelos, productores cerraron la Autopista Siglo XXI, a la altura de Amilcingo, municipio de Temoac.

En Tlaxcala, agricultores mantienen tomada la carretera México–Veracruz, tramo Sanctórum–Nanacamilpa, afectando el tránsito de carga pesada.

En Colima, los bloqueos en la autopista Guadalajara–Colima ya generan afectaciones logísticas en el puerto de Manzanillo.

Las organizaciones advirtieron que las protestas y bloqueos que en diversos puntos ya suman más de 24 horas, continuarán de forma indefinida, hasta lograr un acuerdo justo para el sector agrícola.

Por su parte, cientos de automovilistas particulares y transportistas se han visto afectados debido a la fuerte carga vehicular.

Bloqueo en la autopista León–Salamanca:

Pasajeros llevan más de 15 horas varados por el paro de agricultores.

El gobierno sigue sin ceder a sus demandas o acordar un precio justo.

Miles de personas atrapadas entre la protesta y la indiferencia oficial. pic.twitter.com/iO508UlE3v — Fernanda Familiar (@qtf) October 28, 2025

