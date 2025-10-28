Rechazaron propuesta de gobierno

Bloqueos de agricultores Hoy 28 de octubre: ¿Qué carreteras están cerradas?

Las afectaciones se concentran principalmente en Jalisco, Michoacán y Guanajuato; hay puntos donde ya suman 24 horas de afectaciones

Agricultores mantienen bloqueos
Agricultores mantienen bloqueos Foto: Especial
Por:
Mariel Caballero

Los bloqueos masivos por parte de Agricultores continúan afectando carreteras, casetas de cobro y rutas de transporte en distintas partes del país.

Las manifestaciones continúan encabezadas por integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y otras organizaciones campesinas, tras rechazar los 6 mil 50 pesos por tonelada de maíz ofrecidos por el gobierno federal

Las afectaciones se concentran principalmente en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Guerrero, Morelos, Baja California y Tlaxcala, donde el tránsito está parcialmente o totalmente detenido en algunos tramos.

¿Dónde hay bloqueos de agricultores?

En Jalisco, las protestas alcanzaron 11 puntos carreteros. Entre ellos, la autopista Guadalajara–Colima (km 40), la caseta de Ocotlán, la carretera Guadalajara–Tepic, y los accesos hacia Tepatitlán y Atotonilco.

Además, debido a la situación se reportó caos en los accesos a la zona metropolitana de Guadalajara, donde miles de automovilistas permanecen varados.

En Michoacán, los campesinos mantienen cierres en la carretera Maravatío–Zapotlanejo, a la altura de las casetas de Panindícuaro y Zinapécuaro, así como en vías federales hacia Zamora y La Barca.

En Guanajuato uno de los puntos más afectados es la carretera León - Silao, en donde los manifestantes se encuentran desde hace varias horas.

En Morelos, productores cerraron la Autopista Siglo XXI, a la altura de Amilcingo, municipio de Temoac.

En Tlaxcala, agricultores mantienen tomada la carretera México–Veracruz, tramo Sanctórum–Nanacamilpa, afectando el tránsito de carga pesada.

En Colima, los bloqueos en la autopista Guadalajara–Colima ya generan afectaciones logísticas en el puerto de Manzanillo.

Las organizaciones advirtieron que las protestas y bloqueos que en diversos puntos ya suman más de 24 horas, continuarán de forma indefinida, hasta lograr un acuerdo justo para el sector agrícola.

Por su parte, cientos de automovilistas particulares y transportistas se han visto afectados debido a la fuerte carga vehicular.

