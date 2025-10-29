Senado aprueba la Ley de Ingresos 2026; estiman ingresos por más de 10 billones de pesos

El Senado de la República aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026 en una sesión que se extendió por casi cinco horas y durante la que el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano expresaron su rechazo.

En lo general, la ley se aprobó con 79 votos a favor y 37 en contra; en lo particular, fue avalada con 74 votos a favor y 35 en contra.

Con esta ley, el Gobierno Federal estima obtener 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos en ingresos durante el próximo año, de los cuales 5 billones 838 mil 541 millones provendrán de impuestos, 641 mil 782 millones de cuotas y aportaciones de seguridad social, y 1.47 billones de pesos de financiamientos.

Para su elaboración se utilizaron como base los Criterios Generales de Política Económica que proyectan un crecimiento del PIB de entre 1.8 y 2.8 por ciento para 2026, un tipo de cambio promedio de 19.3 pesos por dólar, así como una plataforma de producción petrolera de 1.8 millones de barriles diarios, con un precio estimado de la mezcla mexicana de 54.9 dólares por barril.

Durante la sesión hubo intercambios de acusaciones entre la oposición y la mayoría oficialista sobre el rumbo económico del país, el endeudamiento y el impacto fiscal sobre las micro y pequeñas empresas.

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, y la senadora Cristina Ruiz Sandoval, del PRI, fijaron sus posturas en contra del dictamen, al señalar que profundiza desigualdades y llevaría al país a un endeudamiento histórico.

“Hoy discutimos una ley de ingresos que hipoteca el futuro de nuestro país, una ley que endeuda más a las y los mexicanos, que reduce la confianza de los inversionistas y que usa el gasto público como herramienta electoral, no como un motor de desarrollo”, acusó la priista.

Por su parte, el senador Gustavo Sánchez Vásquez, del PAN, advirtió que la Ley de Ingresos representa un riesgo para la estabilidad económica, al considerar que el paquete fiscal propuesto conduce a México “al precipicio financiero”.

“Esta ley de ingresos, este paquete fiscal, lleva a México al precipicio financiero. Quienes conocemos, vaya, quienes tengan dos dedos de cerebro, saben que endeudar a este país va a ser trágico”, aseguró, y responsabilizó a la mayoría legislativa de posibles repercusiones económicas.

Mientras que el senador Manuel Huerta, de Morena, defendió la propuesta, al señalar que los recursos serán destinados a la infraestructura, “a energía, a agua, a transporte, a salud pública como derecho, a educación, inversión, escuelas, a personas dignas, a pensiones dignas que den tranquilidad, apoyo al campo, a inversión histórica con el Plan México”.

