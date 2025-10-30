Casa de las Mercedes: ¿Quién es la directora de este centro?

El rescate de 80 niñas y adolescentes del centro de asistencia social Casa de las Mercedes ha desatado conmoción y preocupación en la Ciudad de México.

Las autoridades intervinieron el lugar para resguardar la integridad de las menores, luego de detectar presuntas irregularidades y posibles delitos cometidos en espacios externos al albergue.

De acuerdo con la información oficial, la acción se originó tras la denuncia de una adolescente que aseguró haber sido obligada a realizar labores domésticas en el domicilio particular de la fundadora, Claudia “N”, donde fue víctima de agresión sexual por parte de su hijo, Aquiles “N”, quien ya fue detenido por las autoridades.

TE RECOMENDAMOS: Tras renovación del PJ Garantizan indemnización para jueces y magistrados

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, confirmó que además de este caso, se investiga el posible traslado sistemático de menores a otras casas para trabajar como empleadas domésticas, lo que podría configurar un delito de explotación laboral.

🔺Rescatan a 35 #Niñas y #Niños de la Casa Hogar Las Mercedes; denuncian que eran víctimas de violencia, abusos y #TrataDePersonas



Alcaldesa @AlessandraRdlv

Pide a @FiscaliaCDMX que informe el

estatus de

los menores #INVEA pone sellos de Suspensión de Actividades pic.twitter.com/3oRAVvo9IF — Juan Carlos Alarcón 🇺🇦 (@amarilloalarcon) October 30, 2025

¿Quién es la directora de la Casa de las Mercedes?

La Casa de las Mercedes, formalmente constituida en 2001 como Fundación Casa de las Mercedes I.A.P., en ese entonces dirigida por Claudia Colimoro, una activista con una trayectoria vinculada a la defensa de mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad.

Su labor comenzó en la década de 1990 dentro del colectivo MUSA, enfocado en el derecho a la salud de personas con VIH y trabajadoras sexuales.

Hoy en día, la casa está dirigida en su totalidad por Marcela G. Colimoro, hija de la fundadora de la Casa, Claudia Colimoro y hermana del imputado.

Sin embargo, su figura hoy se encuentra bajo investigación por su presunta implicación en los casos de abuso y explotación revelados recientemente.

Las autoridades continúan revisando la operación del albergue y el papel de cada involucrado, mientras las organizaciones civiles exigen una supervisión más estricta de los centros privados de asistencia social en México.

Marcela G. Colimoro ı Foto: Casa de las Mercedes

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT