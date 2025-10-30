Resuelven en 22 minutos 20 casos con otro modelo

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció este jueves el inicio de la implementación de un sistema de resolución de asuntos, a través del cual se resolvieron 20 expedientes en apenas 22 minutos, casi uno por minuto, sin debate de fondo, en lo que el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz defendió como un mecanismo para agilizar casos “no tan relevantes”.

El Dato: El ministro ponente cuenta con hasta 10 minutos para exponer su proyecto y los argumentos esenciales, dejando fuera —salvo casos necesarios— los aspectos procesales.

El anuncio del nuevo procedimiento, que rescata prácticas de las extintas Salas de la SCJN utilizadas durante más de dos siglos, fue dado a conocer por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz al inicio de la sesión:

“Hemos acordado las ministras y ministros dar mayor tiempo a los temas que ameritan fijar criterio, los que tienen temas de fondo, que han llegado aquí a esta Suprema Corte y todos los temas que no tienen asunto de fondo vamos a abreviar los tiempos y las tomas de decisión”, explicó.

El ministro presidente subrayó que se trata de un ensayo: “Entonces, a partir de hoy, vamos a ensayar un nuevo método para la toma de decisión de los asuntos que no son tan relevantes en el fondo”.

La lista de casos despachados a través de dicho sistema, incluyó ocho solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción, siete recursos de reclamación, dos incidentes de inejecución de sentencia, dos contradicciones de criterios, un amparo y una declaratoria general de inconstitucionalidad.

El objetivo declarado por la nueva integración del máximo tribunal es concentrar los debates y el análisis profundo en aquellos casos que requieren establecer jurisprudencia o criterios vinculantes, mientras que los asuntos considerados de trámite o sin complejidad jurídica serían despachados con celeridad para reducir el rezago.

Cabe recordar que, tras su entrada en funciones, la nueva Suprema Corte estableció un nuevo esquema de discusión de los asuntos, que contempla intervenciones por tiempos cronometrados.

La actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió a su llegada un total de mil 440 asuntos pendientes de resolución, y la reforma judicial desapareció las dos salas, que agilizaban la resolución de asuntos.

Uno de los cuestionamientos a la enmienda fue la desaparición de dichas salas con las que había funcionado el máximo tribunal desde la reforma de 1995, pues en esas instancias desahogaban la mayor cantidad de asuntos.

Sin embargo, la reforma fue aprobada con la extinción de la primera y la segunda salas, especializadas en materias civil y penal, y en administrativa y laboral, respectivamente. Su desaparición ha implicado mayor carga de trabajo para los ministros al tener que discutir y votar todos los asuntos en el pleno.

La integración anterior de la Corte dejó de turnar asuntos desde abril y hasta su conclusión, en agosto, salvo los temas urgentes. La nueva integración con la presidencia de Hugo Aguilar ha buscado revertir el rezago con sesiones más largas y un esquema en el que los secretarios de estudio y cuenta deben dictaminar varios casos por semana.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL