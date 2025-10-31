Y ahora Batichica vs. Batichica

Nos cuentan que la diputada de Morena Gabriela Jiménez sigue en el pulso con su compañera de bancada Jessica Saiden Quiroz, ahora podría decirse que para determinar quién de las dos es más Batichica. Y es que después de que se les vio a ambas en una especie de disputa para aparecer, por protocolo o lo que fuera, junto al secretario de Seguridad Omar García Harfuch —a quien muchos llaman Batman—, Jiménez insistió, recordó y remarcó que ella tenía más derecho que Saiden porque ella es vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados. Cuando la prensa le preguntó si no se sentía ofendida porque le dijeran Batichica, como a su colega, ella respondió que no. Es más, aclaró que no sólo es Batichica, sino que es la “Batichica vicecoordinadora” y adelantó que este Halloween se vestirá como tal en un evento que tendrá con niños de Azcapotzalco, su distrito. Y también anticipó a los medios que les mandará fotos. Qué tal.

