El problema de los vuelos

Con la novedad de que el sector aeronáutico y el Gobierno federal están dando pasos para atender el veto que esta semana impuso el gobierno de Donald Trump a 13 vuelos de aerolíneas mexicanas desde el AIFA. La Presidenta Claudia Sheinbaum se reunió ayer con directivos de las líneas afectadas: Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris, además de autoridades de los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México y el Felipe Ángeles, el titular de la SRE, Juan Ramón de la Fuente y la subsecretaria de Transportes de la SICT, Tania Carro. “Creemos que con el gobierno de los Estados Unidos vamos a llegar a un reconocimiento de esta situación y a un acuerdo”, señaló en su mañanera de ayer la mandataria. No se avizora por lo pronto que se revoque la decisión de trasladar los vuelos de carga al AIFA. Pero tampoco una negociación fácil en la que, señalan expertos, EU aparece como el agraviado y tiene el sartén por el mango. Pendientes.

